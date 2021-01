Ayda Valencia y lo paranormal en “streaming”

Esta experta en el mundo de la oscuridad y lo desconocido liderará el formato “¿Hay alguien aquí?”, que realizará en vivo durante seis horas este 20 de febrero desde un manicomio abandonado.

Usted es una experta en fenómenos paranormales, pero cuéntenos, ¿qué es “¿Hay alguien aquí?”.

¿Hay alguien aquí? es un formato en vivo y en directo, es un streaming de una experiencia paranormal, en la que los televidentes nos van a poder acompañar durante seis horas este 20 de febrero, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana con diferentes expertos, en cabeza de Rafa Taibo y mía. Vamos a recorrer toda una locación, en búsqueda de lo desconocido.

Ya tuvo una experiencia de un formato similar en vivo, ¿cómo recuerda esa aventura inicial?

El primer streaming fue en la Estación Antigua del Tren de la Sabana. Honestamente, fue una experiencia impresionante, ya que sucedieron cosas muy impactantes, no solo para mí, sino para todos los que estuvieron acompañándonos durante aquella noche. Vimos desde manifestaciones fuertes de entidades hasta un intento de posesión. Fue una investigación que nos demostró una vez más lo fascinante y misterioso que es ese mundo de la oscuridad y lo desconocido.

Esta vez será desde un manicomio abandonado, ¿qué expectativas tiene de este lugar?

El manicomio abandonado para mí es un lugar que merece todo el respeto, puesto que allí tuve una experiencia bastante fuerte. Grabamos un capítulo del programa Ellos están aquí, y en aquella ocasión tuvimos acceso a una mínima parte de estas instalaciones y aun así pasaron cosas muy escabrosas. Para esta nueva investigación, contaremos con un mayor acceso en cuanto a las instalaciones de este inmenso lugar y no esperamos que sucedan cosas... ¡estamos más que seguros de que sucederán muchísimas cosas!

¿Cómo podrán ver los interesados este formato de “¿Hay alguien aquí?”.

Esta investigación se realizará el sábado 20 de febrero y desde ya pueden adquirir el ticket que les da acceso a participar de manera virtual en esta súper investigación paranormal. En pocas palabras, nos van a acompañar desde sus hogares o puntos de encuentro por medio de sus televisores, computadores o dispositivos móviles. Para adquirir este ticket basta con ingresar al sitio web www.hayalguienaquilive.com y encontrarán la pestaña que los dirige a la compra de este pin. Es bueno aclarar que los únicos autorizados para la venta de estos tickets son los amigos de www.latiquetera.com, para evitar engaños a la hora de comprar este derecho a acompañarnos.

Sabemos que desde niña tiene un contacto con lo paranormal, ¿cuál ha sido la experiencia que más la ha marcado?

Mi experiencia más fuerte hasta el momento sucedió recientemente, no hace más de tres años en una investigación que tuvimos en Palmira, Valle del Cauca, en donde experimenté una horrible sensación de empalamiento (sentir que te entierran un palo de madera por tus genitales). Mi cuerpo prácticamente se quedó inerte, sin signos vitales por un lapso considerable, eso me marcó y hasta el momento ha sido lo más heavy que me ha sucedido. Para quienes alguna vez han visto Holocausto caníbal, ahí se muestra claramente de qué se trata este tipo de aberrante suceso.

Una historia paranormal que no ha contado...

Hasta el momento, creo que todo lo he contado; estoy pensando y no encuentro alguna historia paranormal que se me haya quedado encerrada en la memoria. Diría yo, tal vez, cuando era pequeña y tenía entre siete u ocho años, fui de vacaciones a la finca de una tía y una noche algo oscuro entró a mi cuarto y se quedó justo al lado de mi cama. Cuando pude acostumbrar la vista a lo oscuro que allí estaba, pude observar una figura amenazante y de tamaño considerable, algo así como “el monstruo de la habitación”. Esto sucedió por varios días hasta que me fui acostumbrando.

¿Cuáles serán los invitados especiales en esta oportunidad?

En esta ocasión nos acompañará una gran amiga y reconocida actriz, Andrea Guzmán, quien aceptó nuestra invitación con un poco de temor, pero que finalmente decidió hacer parte de esta experiencia. También tendremos cuatro invitados más: dos de nuestros seguidores —que serán elegidos por medio de votaciones, las cuales se harán únicamente con quienes hayan adquirido su ticket previamente— y dos exempleados del manicomio.

Luego de esta locación, ¿qué otras tiene en mente para próximos eventos?

Tenemos un listado bastante amplio de opciones, entre las cuales se encuentran varias fincas, teatros y edificaciones abandonadas que en su momento fueron escenarios de situaciones fuertes y hechos muy tristes. Además, y como si fuera poco, también tenemos en nuestra lista varios cementerios.

¿Tendrá eventos fuera del país?

¡Claro que sí! Está dentro de nuestro proyecto a futuro llevar el conocimiento y la experiencia a otros países, como México.

¿Qué viene para Ayda Valencia después de este evento?

Dentro de mis proyectos está el escribir un nuevo libro, que completaría una trilogía. Mis dos primeras publicaciones ya las pueden encontrar en las principales librerías. También estoy trabajando desde hace tiempo en un proyecto llamado Ayda y los otros, bajo la dirección de Rafa Taibo.