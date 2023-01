Bella Thorne denuncia haber sido sexualizada por un director cuando tenía 10 años

Esta no es la primera vez que Thorne expone haber sido objeto de sexualización. Con 21 años publicó un poema en el que afirmó que un hombre hizo lo mismo cuando ella tenía entre 6 y 14 años. Foto: Cortesía

Bella Thorne saltó a la fama mundial cuando tan solo era una niña gracias a la serie de Disney Channel Shake It Up. En años posteriores ha denunciado en más de una ocasión haber sido sexualizada por hombres de la industria del entretenimiento y ahora confirmó un nuevo caso que tuvo lugar cuando tan solo tenía 10 años.

La actriz apareció en el podcast High Low With EmRata de Emily Ratajkowski. Durante sus intervenciones, desveló que de pequeña perdió un trabajo porque el director, del que no quiso dar nombre, creyó que ella estaba intentando “coquetear” con él.

“Una vez un director me dio su opinión cuando yo tenía 10 años. El director de casting llamó a mi agente y este llamó a mi madre, y me dicen: ‘No va a seguir adelante porque el director sintió que estaba coqueteando con él y eso lo hizo sentir realmente incómodo’”, contó la actriz.

“¡¿Qué estás diciendo?! ¡Me importa una mierda lo que dije! tenía10 años... ¿cómo pudiste siquiera pensar eso?”, acusa Thorne muy disgustada. “Además, en una sesión así no puedes decir o hacer mucho. Haces la escena, dices ‘hola’ y te vas. No hay tiempo para decir ‘déjame sentarme en tu regazo’ o hacerte sentir incómodo. ¿De qué diablos estás hablando?”, incide.

Thorne admitió que a veces se culpa por lo sucedido. “Trato de culparme a mí misma. Me dijo: ‘¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste que lo hizo sentir así?’”, comenta, explicando que necesita repetirse a sí misma que pare cuando esto ocurre. “Es un pensamiento que me vuelve loca”, señala la actriz de 25 años.

Esta no es la primera vez que Thorne expone haber sido objeto de sexualización. Con 21 años publicó un poema en el que afirmó que un hombre hizo lo mismo cuando ella tenía entre 6 y 14 años, la franja de edad en la que hizo Shake It Up. En aquel caso confirmó sentirse víctima del Síndrome de Estocolmo por no pararlo a tiempo.