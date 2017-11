Ben Affleck robó un "gadget" del rodaje de Liga de la Justicia y Warner le hizo pagarlo

CulturaOcio/Europa Press

Por lo visto Batman manda en Gotham... pero no en el set de rodaje de la Liga de la Justicia. Y es que, según ha confesado el propio Ben Affleck, sus privilegios como el actual Bruce Wayne sobre todas las pertenencias y gadgets de Batman acaban en cuanto el director grita "¡Corten!". No en vano no pudo ni siquiera llevarse un pequeño souvenir de la filmación.