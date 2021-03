Bibiana Navas: “‘El escamoso’ fue un ‘hit’ para los actores”

La actriz recuerda el personaje de Lidia en “Pedro, el escamoso” y cuenta los retos que significó en su vida profesional y cómo la novela le abrió camino en la televisión internacional.

¿Cómo recuerda el personaje de Lidia en “Pedro el escamoso”?

Recuerdo que el personaje de Lidia era muy intrigante y quizá llegaba a ser un poco fastidiosa. Fue una mujer un poco frustrada, porque estaba enamorada del doctor César Luis y siempre se había visto como en las sombras y eso la llevó a odiar a la doctora Paula; por otra parte, tuvo su lado bueno. Ella, más adelante, tendrá un rompimiento en su personalidad por algo que le va a suceder en su vida.

Cuando llegó a la producción ya había participado en proyectos como “Padres e hijos”, ¿en qué le sirvió esto para desarrollar su trabajo en “Pedro, el escamoso”?

La experiencia con Padres e hijos me ayudó a adquirir mucha rapidez, a realizar escenas y aprenderlas muy rápido, porque salíamos al aire durante toda la semana, con muchas grabaciones todos los días y debíamos estar muy preparados, tanto que era hacer escenas de una sola toma. Esto me dio un training para agarrar a un personaje de forma rápida, que esa fue más o menos mi entrada a Pedro, el escamoso. La producción se vio en emergencia porque la compañera que iba a hacer este personaje se enfermó y no podían esperar más, porque ya estaban retrasados. Todo fue muy rápido, como aprenderme el guion para grabar lo que estaba retrasado, ahí es donde hago la conexión con Padres e hijos.

¿En algún momento llegó a cuestionarse cómo personificó a Lidia?

Los actores siempre nos estamos cuestionando. De pronto pudo ser más por un lado o por el otro la construcción del personaje. Cuando no hay tiempo, lo hacemos en la medida en la que vamos realizando las grabaciones. Son cuestiones de decisiones de presentimientos o elementos básicos de nuestro trabajo como actores.

De lo que recuerda, ¿qué le cambiaría o le quitaría a Lidia?

En cuanto a la historia no le cambiaría nada, porque no me pertenece. Fue creada por Dago García para Caracol Televisión y ha sido un gran éxito. Hay compatriotas en Nueva York que repiten la novela y eso me ha sorprendido. En cuanto a la interpretación, yo no soy la misma persona de hace veinte años. Soy Bibiana Navas, pero casi veinte años después. Nosotros los artistas no trabajamos con fórmulas específicas como las matemáticas, siempre en cualquier momento va a ser una interpretación diferente. Seguramente lloraría diferente o haría muchos cambios. Todo depende del desarrollo del actor y las experiencias.

¿Actuar en “Pedro, el escamoso” le abrió más puertas en la actuación?

El escamoso fue un hit para los actores. No me canso de repetirlo, porque nos abrió puertas internacionales a los actores colombianos. fue una de las primeras en llegar a mercados internacionales. Una cosa lleva a la otra, después llegué a Telemundo y ahora ya todos estamos muy unidos y globalizados. En Colombia ya están haciendo producciones de Estados Unidos y viceversa. Pedro, el escamoso no solo les abrió las puertas a los actores, sino también a las novelas colombianas para posicionarlas en otros mercados.

¿Qué retos tuvo al grabar “Pedro, el escamoso”?

A pesar de que tenía un entrenamiento en cuanto a técnica, fue un reto para mí grabar y hacer este personaje. Para los actores decir que un personaje es fácil es un poco ambiguo. Siempre hay un reto de hacerlo con el mayor respeto y también incluye ir descubriendo, a medida que el personaje avanza, más cosas profundas en él.

¿Tiene pensado volver a la actuación con algún proyecto en Colombia?

Sí, de hecho, ya tengo otro proyecto en Colombia, del que no puedo hablar mucho todavía, pero que me tiene muy feliz.