Black Alien: “Ya no quiero tocar mi cuerpo, ni quitar, ni poner nada”

The "Black Alien Project" es definido por Anthony Loffredo como un "proyecto artístico" de modificación corporal. Foto: @the_black_alien_project

El francés Anthony Loffredo lleva siete años con un objetivo de vida: transformarse en un alienígena. Para lograrlo, desde los 26 años somete su cuerpo a varios procedimientos extremos y peligrosos para, entre otras cosas, modificar sus orejas, fosas nasales y algunos dedos. Se colocó implantes bajo el cráneo, se retiró fragmentos de la dermis, se arrancó el cuello cabelludo, se inyectó tinta negra en la membrana externa del glóbulo ocular, entre otros procedimientos.

El francés de 33 años ha admitió en diferentes escenarios que su aspecto extremo le ha valido algunas críticas. Loffredo , quien se dedicó a la modificación corporal porque sentía que “había nacido en un cuerpo al que no pertenecía”, dijo que en su vida ha tenido que lidiar con personas de “mentalidad cerrada”.

Según dijo, cambiar su cuerpo para que pareciera más alienígena aumentó su confianza en sí mismo: “Hay personas que me dieron las gracias porque ahora se sienten más seguras. Ahora las miradas que reciben de otras personas no me molestan”.

A pesar de que se sometió a una serie de procedimientos quirúrgicos, como la bifurcación de su lengua, en junio de este 2023 reveló que todavía estaba en el 46 % de su objetivo.

Black Alien dice que no modificará más su cuerpo

Sin embargo, el pasado 21 de diciembre decidió decirle adiós a la modificación corporal. Black Alien, como se le conoce, anunció en su cuenta de Instagram la razón de su retiro. “Este proyecto al que le di todo, amor, pasión, determinación, fuerza, ha perdido su sentido con el paso de los años, no esperaba que tuviera tanto impacto en el mundo, para ser conocido no supe gestionarlo y mi proyecto ha perdido su sentido”, se lee en la publicación.

“Seis meses separan estas dos fotos de la izquierda un niño claramente perdido, a la derecha un niño más limpio que todo que tenía. Una cosa es segura, ya no quiero tocar mi cuerpo ni quitar ni poner nada, estoy poniendo fin a la modificación de mi cuerpo para el momento, ya no me gusta este mundo, voy a terminar mi full black por todo el cuerpo y terminar por el momento así”.

