Blake Lively dice que la campaña contra ella traumatizó a su familia

La actriz estadounidense Blake Lively asiste a la Gala de Arte y Cine LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles, California, el 2 de noviembre de 2024.

En los documentos que la protagonista de la serie 'Gossip Girl' presentó ante el Departamento de Derechos Civiles de California y que obtuvo E! News, la actriz alega que Baldoni buscó una campaña de desprestigio para arruinar su reputación, lo que a su vez "traumatizó" a los hijos que tiene con Ryan Reynolds: James, de 10 años, Inez, de 8, Betty, de 5, y Olin, nacido en 2023.

"Lo peor de todo, sin embargo, ha sido el impacto en sus hijos pequeños, que han quedado traumatizados", afirma Lively en los documentos presentados ante la justicia estadounidense.

Blake Lively demandó al director y coprotagonista junto a ella de la película 'Romper el círculo' (It Ends With Us), Justin Baldoni, por acoso sexual y una campaña de desprestigio.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el diario The New York Times fue presentada el viernes en California y acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

Según E!News, Lively también argumentó en la denuncia que Baldoni, el productor de 'It Ends With Us', Jamey Health, y su compañía Wayfarer Studios supuestamente buscaron la ayuda de la especialista en relaciones públicas Melissa Nathan para empañar su reputación, lo que tuvo efectos emocionales en ella y en su esposo, además de en sus hijos.

"Hay días en los que le ha costado levantarse de la cama y, con frecuencia, elige no aventurarse a salir en público", se señala en la denuncia.

"Si bien ha luchado por mantener su vida personal y sus intereses comerciales, a puerta cerrada ha sufrido dolor, miedo, trauma y ansiedad extrema. También ha estado experimentando síntomas físicos repetidos y dolorosos como resultado de esta experiencia", agrega el documento, según el medio estadounidense.

La denuncia continúa diciendo que Ryan Reynolds, con quien lleva casada 12 años, “también se ha visto afectado mental, física y profesionalmente por el dolor de su esposa y sus hijos”.

Baldoni y Wayfarer Studios han negado las acusaciones, y su abogado Bryan Freedman le dijo a The New York Times que “estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de dañar públicamente y repetir una narrativa en los medios”.