Brad Pitt se enteró de la estafa que hicieron en su nombre

En 2023 se dio a conocer que una mujer de Granada había sido víctima de una estafa después de que una persona se hiciera pasar por Brad Pitt y lograra robarle 175.000 euros. Las investigaciones llevaron a descubrir que había una segunda víctima en Vizcaya, una mujer que perdió 150.000 euros. La Guardia Civil ha detenido a un total de cinco personas y ha investigado a otras diez más en relación con estos delitos, que ya han llegado a oídos del actor.

Un portavoz de Pitt ha valorado el caso en declaraciones a TheWrap. “Es horrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades y esto es un recordatorio importante para no responder a contactos en internet no solicitados, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales”, señaló.

Los ciberdelincuentes contactaron con ambas víctimas a través de una supuesta plataforma de internet de fans del actor, e hicieron creer a estas mujeres que habían conseguido intimar con el intérprete, hasta el punto de que ellas creían tener una relación sentimental con él. Es entonces cuando el falso Pitt les proponía invertir con él y les pedía dinero. Ambas le realizaron numerosas transferencias de dinero hasta que descubrieron que habían sido estafadas y denunciaron los hechos.

Los criminales intercambiaban mensajes con las dos mujeres hasta llegar a un punto en el que ellas creían estar hablando con Pitt, quien les prometía una relación sentimental y un futuro juntos. Este falso Brad Pitt “les propuso que invirtieran, junto con él, en varios proyectos, estafándoles 175.000 euros a la víctima granadina y 150.000 a la vizcaína”.

Los ciberdelincuentes, para captar a las víctimas, previamente habrían estudiado sus redes sociales y les habrían hecho un perfil psicológico, descubriendo de esta manera que ambas mujeres eran dos personas al parecer “vulnerables, con carencias afectivas y en estado depresivo”.

Brad Pitt no es la única estrella de Hollywood que ha visto su identidad suplantada. Artistas como Florence Pugh, Tom Hanks o Jake Johnson también lo han sufrido y han advertido sobre ello al respecto. “Solo quería recordaros a todos que no tengo ninguna otra cuenta además de esta”, escribió Pugh en Instagram. “No hay páginas privadas ni chats privados ni cuentas de mensajería privadas... Solo esta”, añadió.