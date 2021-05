Brigitte Delgado: “Un amor sin límites” por las mascotas

Su relación de complicidad con Nala, su perra, la inspiró para compartir su historia a través de un libro ilustrado; además, creó su emprendimiento para los peludos de la casa: Pet Brunch.

¿Cómo decidió escribir el libro “Un amor sin límites”?

El proceso fue muy lindo, porque fue muy personal, para canalizar mis sentimientos de pérdida de mi mascota. Nala era un ser mágico, cambió mi vida, mis metas, me ayudó a crecer como persona y como mujer. Su pérdida fue tan repentina, que tenía mil sentimientos encontrados. Todos los días estaba en mi trabajo, tenía que mantener mi ánimo; así que no me había permitido tener un espacio de duelo para ella. Su ausencia me dolía cada día y me refugiaba en todos nuestros recuerdos. Ahí nació la idea, buscando sus fotos, los momentos que vivimos juntas, lo que le escribía, sus enseñanzas y todo lo que me inspiró a hacer. Llegué a ese punto donde tenía miedo de olvidarla.

¿De qué forma se entrelaza el emprendimiento de los productos alimenticios para mascotas con el libro?

En Pet Brunch no vendemos solo productos para mascotas, no es como llévate el alimento y ya. Queremos fortalecer los lazos entre los humanos y las mascotas. Cuanto más conscientes seamos de su bienestar y más cercanos nos sintamos a ellos, será más difícil pensar en situaciones como el abandono o el maltrato. Así que uno de nuestros objetivos sociales es cambiar el mundo a través del amor de nuestros peludos. Para ese propósito, Un amor sin límites es un complemento perfecto. Construir este libro te va a llevar a fortalecer todos los lazos con tus mascotas y recordar con amor todo lo que han vivido juntos.

¿Cómo fue la etapa de producción de “Un amor sin límites”?

La idea era llevar a la realidad el libro que hicimos para Nala, que fuera algo interactivo y durable a través del tiempo; que lo puedas ir construyendo, durando los diez, quince o incluso veinte años que tengas tu mascota contigo, así que el material era muy importante tanto como el contenido.

¿El libro tiene algún propósito particular?

Buscamos que el libro se adaptara a cualquier historia, que no estuviera solo enfocado en mi relación con Nala, sino que cualquier persona que tuviera perro o gato sintiera esa conexión. Así que los textos originales tuvieron varias adaptaciones y corrección de estilo para llevarlos a la realidad. Teníamos un sketch de lo que queríamos en cada página, lo que cada página debía expresar, siempre quisimos que fuera ilustrado, así que buscamos un perfil que se identificara con el contenido. La idea para la selección fue que tres personas tomaron un abstracto del libro y cada una ilustró lo que sentía que transmitía, y cuando vimos el resultado la decisión fue bastante fácil y ahí sentí que el objetivo del libro se empezaba a cumplir.

¿El título tiene alguna justificación?

Esta frase nació hace muchos años en una foto mía con Nala. Teníamos una relación muy estrecha, nos entendíamos a la perfección y vernos era como ver dos almas gemelas. Era tan increíble cómo me conocía y cómo yo la conocía a ella. Hablábamos, íbamos a eventos, ella me entendía todo y yo a ella. Confiábamos en la otra, incluso hoy creo que tengo muchas cosas en mí de ella. Cuando buscamos títulos, llegamos a esa foto, que está como parte del libro con Nala, y fue el elegido. Son esos amores que, aun siendo de especies diferentes, conectan con nuestra alma.

¿Cómo se imaginó que sería recibido el libro cuando pensó en la idea de hacer “Un amor sin límites”?

Quería que conectara con cada persona, traer esa carita especial y llena de pelos automáticamente a tus pensamientos, y siento que lo logramos. Cada persona que lo conoce siente algo en el corazón. Ese es el sentimiento que buscábamos. Es algo que solo los que tenemos mascotas entendemos, es sentir ese amor de los recuerdos, de los momentos que más atesoramos, que en ocasiones llenan los ojos de lágrimas de felicidad.

¿Qué se están llevando las personas al comprar el libro, más allá del objeto?

Un amor sin límites es una pieza de colección, ilustrado por talento colombiano. Su material lo hace muy especial, esas cosas que son más que cosas, son sentimientos. Espero que sea como los libros de las abuelitas o los que construyen las mamás para sus bebés, esos anuarios del colegio con todas las amigas. Tienes la puerta a un túnel mágico que siempre te vas a llevar con ese ser lleno de pelos, cola, cuatro patas y una nariz de pelotica.

¿Piensa publicar pronto otra edición del libro?

Te cuento que soy una persona que escribe desde que tiene memoria. Las manualidades, la escritura, lectura y creatividad fueron un componente importante en mi formación, así que seguramente habrá otra edición. Todo el tiempo se me ocurren cosas nuevas; una de mis especialidades es crear experiencias que tengan ese toque inolvidable. Nos han surgido más ideas de libros y complementos de la línea editorial, siempre buscando que el componente de innovación y sentimientos sea el protagonista al lado de nuestros peludos.