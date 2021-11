Camilo Rueda: “Queremos seguir fortaleciendo y expandiendo nuestro equipo”

¿Quién es Camilo Rueda?

Nací en Bogotá y a los 3 años me fui a vivir a EE.UU. y regresé a Colombia en el año 2013 cuando tenía 34 años, trabajando con McKinsey and Company en las oficinas de Bogotá. Estudié Computer Science en University of Notre Dame en 1997, la principal razón es que estudié en el Thomas Jefferson High School for Science and Technology, donde fui introduciendo en el mundo de la programación y la computación. Me gustó porque en ese momento era un tema novedoso, desconociendo que era el futuro.

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?

En la Armada de EE.UU. (US Navy) entre en 1997 a los 18 años como parte del programa en Estados Unidos donde dan una beca universitaria. Ahí después de un entrenamiento me gradué como oficial de submarinos y buceo (NAVY Diver) y fue a finales de 2006 cuando salí. Luego en el año 2007 ingresé a McKinsey and Company enfocado en temas de Transformación Operacional trabajando con las empresas más grandes del mundo. Ahí fui socio (junior) primero en la oficina de Atlanta, EE.UU y, los dos últimos años los trabajé desde Bogotá, y luego en el año 2015 pasé a Dafiti en donde llevo seis años en la compañía.

¿Cuéntenos sobre tus inicios profesionales en el exterior y en qué momento decide venir a Colombia?

Cuando estaba trabajando en McKinsey and Company (EEUU) empecé a liderar muchos proyectos en América Latina. Hice proyectos en Bogotá, Sao Paulo y Buenos Aires durante 2007 a 2012. En 2012, vine a Bogotá y conocí a Ana Maria Giraldo quien es mi esposa y fue entonces cuando en el 2013 me trasladé a la oficina de Colombia de McKinsey and Company y así comienza mi historia acá.

¿Cuál fue la mejor enseñanza de cuándo fue marine y que ahora le funciona como CEO de una multinacional?

Esta es una pregunta que me hacen mucho, y me encanta. He escrito un artículo que habla de los aprendizajes más fuertes que tuve y en el que explico cómo Las fuerzas armadas estadounidenses reclutan y seleccionan a los mejores talentos para sus filas de oficiales y luego proporcionan a este talento una formación única en el trabajo. ¿En qué otro trabajo estarías a cargo de divisiones de 20 profesionales y a menudo estarás a cargo de todo un submarino de 2 mil millones de dólares y su tripulación de 150 marineros a la edad de 24 años? Los principios de liderazgo y eficacia organizativa se aprenden en condiciones de trabajo difíciles y se arraigan en cada uno de los oficiales de la Marina de los Estados Unidos.

Ahora que he tenido la oportunidad en mi vida posterior a la Armada no sólo de trabajar como consultor, sino también de ser Director General (CEO) de una organización, puedo reflexionar un poco más no sólo sobre las lecciones más importantes en materia de eficacia organizativa, que aprendí como Oficial de Submarino, sino también sobre aquellas lecciones que no aprendí, que aprendí en el trabajo en el mundo empresarial.

A continuación enumero las cinco principales lecciones aprendidas sobre las organizaciones eficaces: Lo primero es que las organizaciones eficaces tienen líderes que se sienten extremadamente responsables; Lo segundo es que el conocimiento es el rey; tercero: Es esencial una comunicación nítida; cuarto: El establecimiento de prioridades es fundamental y por último: Cada persona de la organización es importante para el éxito de la misión.

¿Cuál cree que han sido esos factores que lo han destacado como líder en la industria del Ecommerce?

“Para mí es fundamental desde el día uno tener un enfoque claro que el éxito en e-commerce tiene que ver con: 1) Crear una cultura ágil donde la organización se puede mover rápido e innovar. 2) tener una obsesión con mejorar la experiencia del cliente. Desde el día uno he tenido esto claro y todos los días tomó decisiones con base en esto.

¿Si pudiera mandar un mensaje a los jóvenes profesionales, cuál sería?

“Disfruten de la vida! Uno tiene solamente una vida, y es para disfrutarla. Entonces trata de encontrar un trabajo que sea divertido, y donde tengas la flexibilidad de no solamente crecer profesionalmente, sino también como persona y cumplir tus metas personales”.

¿Cómo divide Camilo la vida en familia y con su trabajo?

Es importante para mi tener un balance de mi trabajo (que amo y es una pasión), mi familia, y otros intereses personales, como los deportes que son mi otra pasión”.

Lo importante es planear cada semana muy bien dándole espacio a estos tres aspectos y trato de cumplir con los compromisos. Por ejemplo, yo por las mañanas tengo mi rutina. A las 5:30 am me levanto, reviso mis planes del día y hago yoga. A las 6 a.m. despierto a mi hija y estoy con ella para alistarla y la llevó a que el bus la recoja a las 6:40 a.m. En ese momento, salgo a correr media hora. Cuando regreso desayuno con mi esposa, me baño y arranco la jornada laboral, enfocado en mis prioridades del día. De esta forma por la mañana estoy balanceando, familia (tengo una esposa y dos hijas de 3 y 6 años), deportes/salud, y trabajo.”

¿Cómo se proyecta Camilo en unos años?

Tengo una pasión profesional: A través de crear culturas ágiles y de innovación, con una obsesión con los clientes, poder crear empresas que crecen exponencialmente. Y de esta forma impactar positivamente la comunidad.

Veo que puede seguir viviendo este propósito en Dafiti, cada vez creciendo a Dafiti, impactando a más clientes y socios marcas, y siendo un ejemplo de una empresa que hace las cosas “diferentes” y impulsa la economía colombiana y de la región; y más ahora que estamos celebrando los 10 años de la marca.

¿Cuáles son los planes para Dafiti en el futuro cercano? ¿En qué proyectos están trabajando?

En el 2021 estamos cumpliendo 10 años en funcionamiento y nuestra meta a nivel regional es la de seguir fortaleciendo y expandiendo nuestro equipo, atrayendo el mejor talento para consolidarnos como el punto de partida de la moda en la región. Queremos seguir revolucionando el ecosistema de moda, y esto lo vamos hacer con tres pilares. El primero es sostenibilidad, donde queremos tener un impacto positivo en nuestras comunidades y nuestra industria. Esto significa trabajar de manera más cercana con las marcas para traer más productos sostenibles. Mitigando la huella de carbono con iniciativas que se pueden hacer localmente (incluyendo las sembratones, una flota de última milla verde, etc). El segundo pilar es nuestra obsesión con nuestro cliente. Vamos a seguir trayendo a las mejores marcas nacionales e internacionales, y creando servicios que son específicos para la moda esto asegurando que los cambios en Dafiti sean lo más fáciles posibles. Y finalmente vamos a trabajar más de cerca con las marcas. Hoy en dia tenemos marcas que nos ven como socios estratégicos, no solamente para vender sus productos en Dafiti sino también para brindarles servicios de logística, marketing, y data. Queremos que todas las marcas en América Latina tengan acceso a las mejores herramientas de comercio electrónico.