Cancelan musical de Coraline tras denuncias de agresión sexual contra Neil Gaiman

La producción musical de “Coraline”, basada en el libro de Gaiman y que también tuvo una película en 2009, fue el más reciente proyecto del escritor en ser cancelado.

Gaiman hizo público en su web un comunicado en el que niega las acusaciones de agresión sexual vertidas por varias mujeres en el último año, ocho de ellas en un artículo publicado esta semana por New York Magazine: “Nunca he tenido relaciones sexuales no consensuadas”.

Gaiman es uno de los autores de literatura fantástica más reconocidos de su generación con novelas como ‘Good Omens’ o ‘American Gods’, y el cómic ‘The Sandman’.

El año pasado fue señalado por varias mujeres en el pódcast ‘The Tortoise’ y el pasado 13 de enero varias víctimas más se sumaron a las acusaciones en un artículo publicado en New York Magazine. En total son doce las mujeres que acusan al escritor.

En sus relatos, las víctimas describen prácticas de sexo duro y sadomasoquistas no consentidas. Varias mujeres trabajan para el escritor o eran sus fans y al menos dos denunciaron los hechos ante la Policía. Varias de ellas llegaron a acuerdos económicos con el escritor por los hechos relatados.

Gaiman se defiende de las acusaciones en un post publicado en su web titulado ‘Rompiendo el silencio’. En el texto, asegura que desde hace tiempo “ha observado con horror y consternación” las historias publicadas.

En esos relatos, explica, hay momentos que reconoce “a medias, y momentos que no”, así como “descripciones de cosas que sucedieron, junto a cosas que no sucedieron”, explica.

“Estoy lejos de ser una persona perfecta -añade-, pero nunca he tenido relaciones sexuales no consensuadas con nadie. Jamás”.

El autor asegura que ha revisado los mensajes que se intercambió con las mujeres con las que mantuvo relaciones y “parecían positivas y felices por ambos lados”.

“También me doy cuenta, al mirarlos, años después, de que podría y debería haberlo hecho mucho mejor. No estaba disponible emocionalmente y al mismo tiempo estaba disponible sexualmente, estaba centrado en mí mismo y no era tan reflexivo como podría o debería haber sido”, añade.

En este sentido, Gaiman asegura que está preparado “para asumir la responsabilidad de cualquier mala decisión”, pero eso no implica que asuma las acusaciones vertidas contra él. “No puedo aceptar que me describan como alguien que no soy, y no puedo ni admitiré haber hecho cosas que no hice”, concluye.

Los proyectos cancelados de Neil Gaiman

Desde que varias mujeres acusaran al escritor en 2024 de agresión sexual, casi todos sus proyectos audiovisuales han sido cancelados, entre ellos la tercera temporada de “Good Omens” en Amazon Prime, que terminará con un capítulo de 90 minutos.

El musical “Coraline”, que iba a tener lugar en el Leeds Playhouse del 11 de abril al 11 de mayo, antes de realizar una gira por Edimburgo, Birmingham y Manchester, también fue cancelado. Los socios de la coproducción emitieron un comunicado hoy, que dice: “Hemos decidido que nuestra producción de ‘Coraline – A Musical’ no se llevará a cabo. Después de una cuidadosa consideración, creemos que sería imposible continuar en el contexto de las acusaciones contra su autor original”.

Además, Disney detuvo la producción de su adaptación cinematográfica de “The Graveyard Book” y Netflix canceló “Dead Boy Detectives”, dos proyectos en los que participaba Gaiman, aunque no está claro si estuvo relacionado con las acusaciones. La editorial del autor, Dark Horse Comics, terminó su alianza y canceló su serie de cómics “Anansi Boys”.