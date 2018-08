Cantante Sia cuenta por qué siempre se tapa la cara con peluca

BANG Showbiz

El primer y breve contacto de la cantante Sia con el éxito profesional gracias a la utilización de su canción "Breath me'' en el último capítulo de la serie "Six feet under" coincidió con uno de los momentos más oscuros de su vida, durante el que no estaba preparada para lidiar con esa recién obtenida fama. (Archivo: Sia muestra su cara a las cámaras… por accidente).

Cuando en 2011 experimentó un resurgir gracias a su colaboración con David Guetta, "Titanium", decidió que en esa nueva etapa de su carrera optaría por ocultar siempre su rostro bajo una peluca para preservar cierto grado de intimidad.

La idea ha dado resultado gracias en gran parte a que otras personas, principalmente la joven bailarina Maddie Ziegler, cargan con el protagonismo en sus videoclips o conciertos, lo que a su vez le ha permitido proteger su imagen del escrutinio habitual que soportan sus compañeras de profesión, en especial una vez entradas en la treintena o la cuarentena, como es su caso. Sin embargo, ni todas esas barreras que ha levantado entre ella y el mundo han conseguido impedir que a sus 42 años siga sintiéndose insegura con su físico. (Archivo: El éxito de Maddie Ziegler, la bailarina de Sia).

"Mmm, principalmente lo que me digo es: 'Estás terriblemente gorda, gorda, gorda. Pareces un tronco, gorda, gorda, perdedora, gorda, perdedora'. He seguido un montón de dietas locas en los últimos diez años solo para intentar encajar en ese estereotipo de estrella del pop atractiva, pero un día alguien que me dijo: 'No tienes que parecer una modelo; en realidad eres artista, no importa el aspecto que tengas'", dice Sia en una entrevista a la revista Rolling Stone. (Puede leer: Sia publica foto en la que aparece desnuda para evitar que la vendan).

Llama la atención que, pese a que se resiste a mostrarse demasiado en público por miedo a cómo afectaría tanta atención a su autoestima, Sia sí incluye fotografías suyas en las aplicaciones de citas a las que ha recurrido para encontrar de nuevo el amor sin miedo a que la juzguen. Por el momento ha conocido ya a varias personas, aunque como era de esperar ninguna de ellas se percató de que estaba ante una estrella del pop en su primer encuentro.

"Es muy divertido, y como práctica es genial. Estoy intentando mantener mi privacidad porque en Australia no tenemos citas, simplemente nos 'juntamos'", asegura la cantante.