Carlos Arturo Buelvas: un actor con ganas de música

El colombiano, radicado en México desde hace varias temporadas, se lanza a la conquista musical con el tema “14 de febrero”. Además, cuenta que ya tiene lista su próxima canción.

Usted ha participado en “El señor de los cielos”, ¿qué ha pasado después de eso?

Después de estar durante las dos últimas temporadas de El señor de los cielos con el personaje de Alias el Musaraña, un sicario colombiano, me siento listo para asumir cualquier reto actoral. Con esta interpretación creo que se rompió de cierta manera con un estereotipo de personajes que venía realizando en mi carrera. Estaba a punto de terminar unos capítulos en un proyecto de Netflix, que está parado debido a la contingencia por el coronavirus, pero más adelante les contaré detalles.

Además de actor también es cantante, ¿cómo comenzó su relación con la música?

Mi relación con la música nace desde muy pequeño, pues llegué, incluso, a integrar el coro del colegio, así como participaba en producciones musicales, donde comencé precisamente con el tema de la actuación. Pero ya desde hace dos años retomé la música en serio y empecé a prepararme profesionalmente, pensando también en complementar la actuación y tener una herramienta adicional que me hiciera más versátil. Un profesor y mánager me entregó una canción que le compuso a su novia. Yo escuché el tema 14 de febrero, me encantó y tomamos la decisión de comenzar en la escena musical.

Pero en la música ya tiene proyectos en serio o ¿no?

La música para mí siempre ha sido una experiencia sanadora y es un camino que estoy recorriendo sin prisa, disfrutando y aprendiendo de cada momento. Por ahora, les adelanto que la siguiente canción se llama Mi sirena. Se trata de un tema romántico que invita a volver a lo esencial, a la conquista, a eso bonito que nutre el alma. Mi deseo es que llegue a muchos corazones en estos momentos de tanta aflicción.

Está radicado en México. ¿Desde hace cuánto no visita Colombia?

Hace dos años que no voy a Colombia. Ese tiempo me parece una eternidad y ya quiero ir, pero no he podido en los últimos dos años por cuestiones de trabajo, aunque me han visitado mis hermanos y mi madre. Lo que tengo claro ahora es que cuando pase esta crisis voy a ir un buen rato a mi país y voy a compartir mi música y mis nuevos proyectos con todos ustedes.

¿Le hace falta Colombia? ¿Qué extraña de su país?

Claro, extraño y amo mi Colombia con el alma. Me hace falta Colombia todos los días, trato de comer colombiano seguido, aunque no encuentro muchas opciones, pero tengo mi parche de amigos colombianos con quienes nos reunimos a fritar patacones con jocoque, simulando el inimitable suero costeño, mientras escuchamos vallenatos. Es que cómo no extrañar un buen mote de queso, un sancocho o una viuda de bocachico a la orilla del río Sinú, eso no tiene precio y lo extraño con el alma. Extraño la gente, esa gente sonriente y trabajadora, somos gente alegre que habla cantando y camina bailando, extraño a mi familia, la comida, Bogotá, Montería, Cartagena, la playa en Coveñas, la finca... todo me hace falta.

¿Cómo se ha vivido el coronavirus en México?

En estos momentos de coronavirus en México, al igual que en muchas partes del mundo, hay muchas cosas detenidas. Sin embargo, gran parte de la población debe ganarse el pan en la calle con el día a día y, al igual que en el resto de Latinoamérica, grupos voluntarios estamos coordinando la colaboración con campañas destinadas a donar y repartir alimento para los más necesitados tanto en México como en Colombia.

¿Cómo se está cuidando usted?

Yo me estoy cuidando y tomando las precauciones indicadas de distanciamiento social, estoy en mi casa, hago cuarentena por esos adultos mayores, por esas personas que no pueden hacerla por motivos de fuerza mayor, por los que tienen padecimientos anteriores que los hacen más débiles y frágiles ante la pandemia. Me cuido tratando de evitar la desinformación y mantengo la calma y la salud mental.

¿Qué proyectos tiene ahora?

Me estoy dedicado a trabajarle a la siguiente canción que está programada para agosto y estoy en una producción de Netflix que está parada por este tema del COVID-19, pero mis días transcurren tratando de mirar hacia adentro, de estudiar música desde casa, meditar, reflexionar sobre el mensaje que debemos entender de toda esta lección tan dura que el universo trata de darnos. Además, desarrollo procesos creativos que quiero poner en marcha pasando estos momentos difíciles por el coronavirus.