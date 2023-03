Carolina Cruz responde a críticas por declaraciones sobre la explantación mamaria

Carolina Cruz fue tendencia tras sus comentarios en el programa de Caracol Día a Día. Foto: @ carolinacruzosorio

La presentadora Carolina Cruz respondió a la lluvia de críticas que desató luego de que afirmara el pasado martes, durante la emisión del programa Día a Día, que la explantación mamaria era un asunto “de moda”, una declaración que resultó desafortunada porque se multiplicaron los testimonios de mujeres que recurrieron a esa cirugía por temas de salud.

En un video que subió a redes sociales, la presentadora señaló que aunque en un principio no quería hacer referencia a la polémica, una mujer cercana y a la que quiere y admira mucho, le sugirió hablar de lo sucedido.

“Aquí se tomaron todo muy personal. Como si estuviera atacando a las invitadas o al doctor. Este video es para agradecer a las personas que se tomaron el trabajo que vieron la entrevista completa, que entendieron lo que yo estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo y que no se dejaron llevar por los chismes y amarillismo de un video editado.”.

En su intervención, Cruz habló de su caso personal y explicó que en el pasado se aumentó los senos “por presión de la sociedad”.

“Cuando iba a presentar el reinado (1999), por presión de la sociedad, me puse ‘puchecas’ (senos) y quedé retetona. Terminó el reinado, no gané y todo el mundo decía que no había ganado porque era muy tetona. La presión de la sociedad, otra vez, me hizo quitarme ‘puchecas’ (senos). Me hice reducción y esas prótesis que me dejé eran las famosísimas PIP, después me tocó quitarme las prótesis y en ese momento aproveché y me hice una reducción. Yo no tengo explanación, pero sí reducción”, dijo.

“Y la experiencia que yo tengo con las prótesis, después de cuatro cirugías ha sido buena y seguramente en algún momento me va a tocar cambiármelas y me las voy a cambiar, obviamente, pero me gustan como se me ven y mí experiencia con prótesis ha sido positiva. No estoy diciendo que el Síndrome de Asia no exista, ni que todas las mujeres tengan que vivir la misma experiencia que vivó yo, pero cuatro mujeres muy cercanas vivieron esa experiencia. Se explantaron, cicatrizaron muy mal y siguieron con los mimos síntomas y no fueron guiadas de la manera correcta”, agregó.

A inicios de esta semana, Carolina Cruz se volvió tendencia en redes sociales por sus declaraciones en la emisión del programa de Día a Día en el capítulo dedicado al tema de la explantación mamaria. La presentadora afirmó que “no puede satanizar que sea solamente los implantes de los senos” y aclaró que no estaba en contra del procedimiento. “Yo estoy a favor de que la mujer esté sana, que la mujer se sienta bien, que la mujer se vea linda y se vea femenina, completamente”, añadió.

Continuando con sus declaraciones, Cruz aseguró: “entonces, yo tengo depresión. Me saco las ‘puchecas’, quedo como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, me levanto enferma”.

— Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) March 10, 2023

“Ahí es donde digo, hay que manejar el tema y saberlo manejar con muchísima responsabilidad. Sobre todo lo digo a las personas que son influenciadores en redes sociales, porque cada caso es diferente. Porque a ti sí te funcionó una explantación y porque tú sí te sientes bien con tu explantación, perfecto, pero eso no significa que [le funcione] a la que te esté siguiendo”, dijo la presentadora para terminar con su intervención.

Alejandra Giraldo:, quien compartía set con Cruz dijo: “Yo creo que no es solamente que se genere una ola de moda. Caer y calificar que la explantación se volvió una moda de verdad es volver muy leve el tema, muy superficial. No creo que por moda una persona se someta a una cirugía, a un dolor, a una cicatriz, a una inversión. Hay muchas personas que, a raíz de testimonios que otras han salido a contar, se han identificado”.

¿Qué dijo Carolina Cruz?

Los escándalos obligaron a la presentadora caleña a brindar explicaciones en su cuenta de Instagram tras sus declaraciones. “Si una sola persona, mujer, entendió, escuchó y vio la entrevista completa sin tomárselo personal, soy feliz”, afirmó Carolina Cruz.