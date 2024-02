Carolina Gaitán confirmó que está esperando su primer hijo: este será el nombre

La celebración es doble, pues hace unas semanas Gaitán confirmó su compromiso. Foto: Instagram @lagaita - Instagram @lagaita

“Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: ser mamá”, escribió Carolina Gaitán este miércoles en una publicación de su cuenta oficial de Instagram. Se trata de un video de su ecografía, donde la artista muestra las imágenes de Salomón, su primer hijo, y le dedica unas emotivas palabras para darle la bienvenida.

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿ puedes creer? hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo... mi Salomón de mi corazón, no se nada de esto de ser una guía, ni un ejemplo, pero quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de crearte a ti con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada mi creación más magna mi adoración sin parangón ni comparación, Salomón de mi corazón”, dice Gaitán en el video. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película donde actuar, mi canción listas para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje por interpretar”, concluye.

Novio de Carlina Gaitán

La celebración es doble, pues hace unas semanas Gaitán confirmó su compromiso. Aunquela actriz ha optado por no revelar detalles de su relación sentimental en redes sociales, reveló que el papá de su hijo y futuro esposo se llama Samir. Según informa Pulzo, “sería un exitoso empresario alejado de la vida de la farándula. Hasta el momento no se conoce la forma en la que se conoció con Gaitán, pero se sabe fue hace varios años”.

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca podrá romperse. Dije sí”, escribió la actriz en su Instagram al momento de dar la noticia de su compromiso el 20 de enero de este año.