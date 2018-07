Carolina Paladinez, víctima de acoso sexual en México

Redacción Gente

La vida de la actriz se ha visto afectada por su apretada agenda y sus diferentes proyectos, sin embargo, ante la necesidad de viajar a México para grabar una de las producciones de las que hace parte, Paladinez no imaginó que iba a ser víctima de un intento de violación.

Durante su estadía en este país, a la actriz le presentaron un "coach", o más bien, un entrenador "profesional" de actuación que le ayudaría a neutralizar su acento para perfeccionar su papel en la producción que fue a grabar, pero no resultó siendo lo que esperaba.

Con el paso del tiempo, su entrenador comenzó a tener comportamientos irregulares con ella, tratando de que estuvieran juntos más tiempo del que habían pactado. A Carolina comenzó a molestarle la actitud de su coach, pero no reaccionó hasta que, un día, en una sección de fotos intentó acostarse con ella a la fuerza.

A pesar de que la actriz llamó a la policía y contó lo ocurrido, no ha formalizado una demanda seria, aunque ganas no le faltan, pues como si fuera poco, Carolina no había sido la única mujer acosada por el supuesto entrenador de actuación.