Carrie Bernans, actriz de “Black Panther”, herida de gravedad tras ser atropellada

La actriz tuvo un papel como miembro de la fuerza de combate Dora Milaje en la primera película de "Black Panther". Foto: Getty Images

Carrie Bernans, actriz de “Black Panther” de 29 años, resultó gravemente herida con fracturas y roturas de dientes después de que un conductor chocara contra la terraza del restaurante Chirp en Manhattan, Nueva York. ”Honestamente estoy herida física y mentalmente. Lo único en lo que puedo pensar es en mi hijo. Odio que tenga que verme así y sufriendo”, dijo en Instagram después de agradecer el apoyo y los mensajes de amor de sus seguidores.

La madre de la intérprete, Patricia Lee, reveló el lunes en Instagram una serie de fotografías en las que se observan algunas de las heridas que sufrió la actriz y mencionó que su hija quedó inconsciente e inmovilizada bajo un camión de comida durante el accidente.

"Estoy mentalmente confundida, pero me encomiendo a Dios durante este sufrimiento. Desde el respirador que me metieron por la garganta hasta la operación en el trasero, pasando por los moratones en la cabeza y todo lo demás, no sé por dónde empezar", ahondó la intérprete.

Bernans fue una de las varias personas heridas como resultado de una persecución policial ocurrida durante la madrugada del 1 de enero.

El hombre identificado como responsable tiene 44 años y se encontraba huyendo de la policía en el momento del accidente. El conductor está hospitalizado y en estado crítico y fue acusado de intento de homicidio, imprudencia temeraria y conducción en estado de embriaguez, según información de medios estadounidenses.

¿Quién es Carrie Bernans?

Bernans tuvo un papel como miembro de la fuerza de combate Dora Milaje en la película de Marvel “Black Panther” e hizo de doble en la versión musical de “The Color Purple”, que se estrenó en diciembre pasado. La carrera de la intérprete comenzó en la serie de televisión “Single Ladies”, en 2014. Desde entonces ha participado en otras series, películas e incluso dando su voz a personajes en videojuegos.

La intérprete ha participado de otras producciones relacionadas a personajes de Marvel, como fue el caso de la serie de Netflix “Luke Cage”, y los videojuegos “Spider-Man: Miles Morales” y “Spider-Man 2″, lanzado el año pasado. La actriz también se desempeña como doble de riesgo, en esa capacidad ha participado de proyectos como “The Walking Dead”, “¡Nop!” y la serie de HBO “The Idol”.

