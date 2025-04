Cate Blanchett se plantea dejar la actuación: “Hablo en serio”

Su papel como espía junto a Fassbender en "Confidencial (Black Bag)" es el último de los muchos roles que la actriz ha encarnado en una carrera de más de 30 años Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cate Blanchett está pensando seriamente en retirarse. La actriz ganadora de dos Oscar, que esta semana estrena Confidencial (Black Bag), un thriller de espionaje dirigido por Steven Soderbergh que protagoniza junto a Michael Fassbender, reiteró su intención de dejar el mundo de la actuación ya que hay “muchas cosas otras cosas” que quiere hacer con su vida.

“Mi familia pone los ojos en blanco cada vez que lo digo, pero lo digo en serio. Lo de dejar de actuar va en serio”, afirmó Blanchett en una entrevista concedida a Radio Times, en la que la actriz fue a promocionar su primera ficción sonora, la adaptación de la novela de Wallace Shawn The Fever en BBC Radio 4.

Cate Blanchett nunca se ha sentido bien bajo el escrutinio público

Blanchett reiteró en que no le gustan las entrevistas y todo lo que suponen. “Nadie me resulta más aburrido que yo misma y encuentro a otras personas mucho más interesantes”, confesó la actriz. “Cuando vas a un programa de entrevistas, o incluso aquí, ahora, y luego ves fragmentos de cosas que has dicho, sacados de contexto y en cursiva, suenan muy contundentes. Yo no soy esa persona”.

La actriz también habló sobre cómo nunca ha llegado a sentirse bien bajo el escrutinio público, diciendo que ha pasado “toda una vida” intentando encontrarse “cómoda con la sensación de sentirse incómoda”. “Pasó mucho tiempo hasta que estuve remotamente cómoda con la idea de ser fotografiada”, admitió Blanchett.

Su papel como espía junto a Fassbender en Confidencial (Black Bag) es el último de los muchos roles que la actriz ha encarnado en una carrera de más de 30 años en la que acumula títulos tan populares como El curioso caso de Benjamin Button, Life Aquatic, Thor: Ragnarok, Carol o las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.