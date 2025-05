Chris Brown fue arrestado en Mánchester: quién es, qué hizo y más del cantante

Chris Brown. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Foto: AFP - VALERIE MACON

El famoso cantante estadounidense Chris Brown fue arrestado en la madrugada del 15 de mayo de 2025 en el hotel The Lowry de Manchester, Reino Unido, donde había llegado el día anterior en su jet privado. Esto se relaciona con una supuesta agresión que tuvo lugar el 19 de febrero de 2023 en un local de Hanover Square, en Londres. Brown enfrenta serios cargos por causar lesiones corporales graves con intención.

¿Por qué detuvieron a Chris Brown?

La acusación proviene del productor musical Abe Diaw, quien afirma que Brown lo golpeó repetidamente en la cabeza con una botella de tequila y luego lo agredió físicamente, lo que le causó lesiones que requirieron hospitalización.

De acuerdo con People, el productor “terminó en el hospital con brechas en la cabeza y ligamentos rotos en la pierna, daños permanentes y angustia emocional severa”.

Diaw presentó una demanda civil en octubre de 2023, buscando una indemnización de 12 millones de libras esterlinas (alrededor de 16 millones de dólares) por los daños sufridos. “Brown me golpeó en la cabeza dos o tres veces. También me pegó en las rodillas” dijo el productor en el 2023 en una entrevista con The Sun. Por ahora, el artista estadounidense continúa bajo custodia judicial a la espera de su comparecencia ante el tribunal.

¿Quién es Chris Brown?

Su nombre de pila es Christopher Maurice Brow, pero artísticamente es conocido solamente con Chris Brown. Además de cantante, también es compositor, bailarín y actor, quien nació el 5 de mayo de 1989 en Tappahannock, Virginia. Actualmente tiene 36 años y desde su debut en 2005, ha sido una figura destacada en la música R&B, con influencias de hip hop y pop.

Su primer álbum, que lleva su nombre, presentó el exitoso sencillo “Run It!”, el cual alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100. Esto lo convirtió en el primer artista masculino en lograrlo con su sencillo debut desde 1995. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos premios, incluyendo un Grammy por su álbum “F.A.M.E.” en 2011.

Este no es el primer lío judicial que enfrenta. En febrero de 2009, Brown fue arrestado por agredir a su entonces pareja, la cantante Rihanna, justo antes de la ceremonia de los premios Grammy. En junio de ese mismo año, se declaró culpable de agresión, lo que le permitió evitar un juicio y una posible condena de hasta cuatro años de prisión. Como parte de su acuerdo, recibió una sentencia de cinco años de libertad condicional, 180 días de servicio comunitario y la obligación de asistir a un programa de rehabilitación por violencia doméstica.