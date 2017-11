Chris Hemsworth atribuye su belleza a las cremas de su esposa Elsa Pataky

BANG Showbiz

Cuando se trata de mimarse, Chris Hemsworth prefiere echar mano de los productos que ya utiliza su esposa, la actriz Elsa Pataky, que comprar los suyos propios. Aunque se trate sin duda de una opción muy cómoda para él, en ocasiones ha acabado ganándose un regaño de la artista española al utilizar de forma errónea o derrochar sus cosméticos favoritos, que suelen ser además los más caros.

"Cada uno tiene su zona en el baño, pero en ocasiones me gusta coger alguna cosa de su lado. Así que a veces estoy tan tranquilo embadurnándome algo por todo el cuerpo y de repente ella entra y me dice: "¡Pero qué estás haciendo! ¡Esa crema cuesta 500 dólares!", dijo Chris Hemsworth a la revista Marie Claire.

Por esa razón, Elsa Pataky optó por comprarle a su esposo sus propios productos.

"Yo paso mucho tiempo al aire libre y me encanta hacer surf, por lo que mi piel sufre un poco. Mi mujer me recomendó una hidratante de Creme de la Mer hace tiempo, y llevo echándomela desde entonces, porque tener la piel hidratada hace que me sienta más sano", comentó.

Más allá de ciertos cuidados básicos, Chris Hemsworth no se considera una persona que invierta demasiado tiempo en arreglarse, especialmente tratándose de una estrella de Hollywood de su talla. Ni siquiera su pelo o su barba requieren un alto mantenimiento.

"Lo mío es la barba de un par de días. No me gusta llevarla demasiado corta porque se me irrita la cara. Lo único que hago es recortarla un poco. Y nunca he tenido bigote, más allá de en una ocasión durante 10 segundos. Me afeité toda la cara menos el bigote, para ver qué tal me quedaría, pero a mi esposa no le gustó nada, así que me lo quité".