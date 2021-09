Cintia Cossio, el picante del streaming

Cintia Cossio es de las primeras mujeres que inició Onlyfans en Colombia. El contenido erótico siempre le ha llamado la atención. Es una persona de mente fría, como ella misma dice, arrestada y muy poco le teme a hacer algo. Se denomina también polifacética, porque además es influencer y empresaria. Ahora también puede darse el lujo de decir que trabajó en una serie para Hotgo.TV, la nueva plataforma de streaming de contenido para adultos.

Nacida y criada en Medellín, Cossio se sumó al staff de Hotgo junto a Celia Lora, Ignacia Michelson, Verónica Flores, Viviana Castrillon, Lis Vega y otros talentos, quienes también forman parte de los contenidos ofrecidos por el llamado Netflix para adultos.

Esta era la primera vez que fue grabada por otras personas, “mi contenido de Only lo hago yo sola y es netamente mío y casero, por eso lo pensé mucho. Nunca me había desnudado frente a alguien que me grabe y menos una producción tan grande. Luego dije: ‘qué va, ni que hijuemadre”, que es como mi frase”, comenta Cintia Cossio.

Con grabaciones de dos días de siete de la mañana a ocho o nueve de la noche, fue el tiempo que duró el proceso, en el cual Cossio asegura estuvo cómoda. Era la primera vez que hacía este tipo de contenido, pero que volvería a repetir tantas veces se lo propusieran.

Onlyfans le abrió las puertas para este tipo de proyectos y aún recuerda la primera vez que escuchó de la plataforma. Surgió de la nada, en abril de 2019 se encontraba en París con su hermano, quien le habló de un espacio por el cual pagaban por subir contenido, aún no era muy conocido.

“En ese momento tenía como 200 mil seguidores en Instagram, me preguntaban qué era eso y yo les decía que fueran a ver mi página, pero como siempre he sido tan cansona y charlatana, la gente no sabía si estaba hablando en serio, ya cuando empezaron a filtrar mi contenido me criticaron un poco. Sin embargo me ayudó. My Only se volvió loco y cuando los medios comenzaron hablar del tema, todo el mundo se iba a consumir el contenido mio”.

Cossio tuvo la fuerza de convertir lo negativo en positivo. Rescata que no se siente odiada por lo que hace, al punto de que la mayoría de comentarios que recibe son enfocados a las obras sociales que realiza. Su trabajo le ha dado la posibilidad de tener libertad para enfocarlo en lo que desea.

Aunque no siempre fue así. Pese a que la joven obtuvo fama tras su corto paso por el reality “Acapulco Shore”, formato en el que compartió con Brenda Zambrano, Fernando Lozada y Manelyk González, la paisa quisiera olvidar su participación.

La fecha para la cual la contactaron no era su mejor momento. A nivel emocional no se encontraba bien y físicamente con su cuerpo no se sentía cómoda. “Esa experiencia fue genial en lo que se puede, siento que no la aproveché”. MTV, la franquicia de los realitys Shore vio en Cossio una gran personalidad, una energía desbordante, que incluso deben “mandarla a callar”. En esta oportunidad fue lo contrario. Aceptó el reto por evitar pasar una invitació que todos los días no se ven. Una vez dentro del reality, sus emociones le jugaron una mala pasada. “Quería estar acostada y lo poco que hice lo tergiversaron en la edición”.

Trabajar en las enfermedades mentales es un tema que ha trabajado y de allí que diga que es mejor tener paz mental a tener dinero.

Estas enseñanzas no podían faltar y para Cintia lo que vivió le ayudó a prepararse mentalmente y fue su despertar, el punto de partida para decir que iba empezar a hacer ejercicio, tanto que sin darse cuenta se estaba preparando para ser parte de la producción de Hotgo.TV.