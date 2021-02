Claudia Bahamón revela que fue víctima de acoso sexual

La presentadora y empresaria aseguró que el caso de acoso por parte de un sacerdote se presentó cuando estudiaba en la Universidad Javeriana, así lo dijo en el programa de entrevistas de Omar Vásquez.

La presentadora y empresaria colombiana Claudia Bahamón, durante el show de entrevistas de Youtube de Omar Vásquez, quien interpreta a Diva Rebeca, habló de la situación que vivió cuando era estudiante de la Universidad Javeriana en Bogotá.

Un sacerdote que era docente suyo, al parecer, se hizo amigo de las estudiantes para luego acosarlas. “Fue un cura que fue profesor mío de cristología, con nombre propio, llamado Omar Salguero. Tengo que aclarar que era rechurro, repilo. Se hizo amigo de todas las viejas, y resultó ser un man muy acosador”, le contó Claudia Bahamón a Diva Rebeca.

En otras oportunidades, Claudia Bahamón ya había denunciado el caso, no obstante en aquellos tiempos no pudo ser foco de atención y nadie tomó el caso porque no le creyeron. Incluso, según explicó en la entrevista virtual, en la universidad le solicitaron que lo grabara por el fax, pero eso nunca fue posible. (Le recomendamos: Be Clá: el mundo de Claudia Bahamón).

En ese momento, no contaba con celular, ni ningún dispositivo con el que pudiera recopilar los momentos que permitieran evidenciar el acoso del cual fue víctima. Bahamón no dio muchos detalles, aunque aseguró que “todo el acoso, todo lo que te puedas imaginar”.

También se dedicó a revelar lo planes que tiene preparado para este 2021, entre esos, se encuentran volver a la televisión colombiana con el programa que ha presentado durante varias temporadas, Master Chef Celebrities del canal RCN. Nuevamente estará acompañada de los jurados Jorge Raush y Nicolás de Zubiría, además del chef chileno Chris Carpentier. (Le puede interesar: Ladrón de Kim Kardashian relata detalles del atraco en París en 2016).