“Trágame tierra”: Claudia López contó que ignoró mensaje de Karol G en WhatsApp

Durante el concierto de Karol G en Bogotá del 2022, la alcaldesa se dio cuenta de que había ignorado un mensaje de la artista y su hermana. Foto: El Espectador

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no no esconde su fanatismo por Karol G. El año pasado, que la artista paisa se presentó en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su “Bichota Tour”, se le vio a la mandataria disfrutar de la presentación, tanto que fue captada bailando y cantando a grito herido.

Lea: Concierto de Karol G en Medellín: apertura de puertas, horarios, invitados y más.

Sin embargo, su esposa, la senadora Angélica Lozano, contó que fue durante ese concierto, que López vivió un vergonzoso momento con la cantante y su familia. Por lo que la presentadora Eva Rey, quien Invitó a la alcaldesa y a Lozano a la más reciente entrega de su programa “Desnúdate con Eva”, aprovechó para preguntarles sobre lo sucedido.

Claudia López y Karol G: ¿Qué sucedió?

Entre risas, Claudia López relató que para el concierto, que tuvo lugar en mayo del 2022, el gerente del Movistar Arena le ofreció ir a conocer a Karol G tras bambalinas; sin embargo, esto no fue posible, ya que la cantante estaba a punto de salir al escenario. No obstante, ahí se encontraba el papá y la hermana de la artista, a quienes sí logró saludar.

La mandataria relató que fue entonces cuando le pidió a la hermana de la reguetonera intercambiar números para poder seguir en contacto. A lo que la mujer le respondió: “Sí, sí. Yo tengo su teléfono, alcaldesa. Usted debe tener mi teléfono porque yo le escribí el año pasado”.

También puede leer: Feid y Karol G, entre los artistas más escuchados en Colombia y el mundo en Spotify.

Con evidente sorpresa, López le preguntó: “¿El año pasado? No, ¿a mí? ¿Karol G me escribió a mí, a mi teléfono?”. “Sí, le escribimos que íbamos a venir a este concierto y que queríamos hacer algo adicional en Bogotá”, le indicó la familiar de la artista.

@desnudateconeva Cuando eres la alcaldesa, tu amor platónico Karol G y quieres que t busque… otra vez 😳😈😍 #publicidad @informandomecol @Claudia López @Angélica Lozano Correa ♬ sonido original - Desnúdate con Eva

López empezó a buscar entre sus chats de WhatsApp, y efectivamente, le habían escrito.“Estamos con Karol G, soy la hermana. Vamos a ir a Bogotá y quisiéramos contarte una idea que tenemos”, decía el mensaje que le enviaron seis meses antes del concierto.

“Dios mío, trágame tierra. Esto no me puede estar pasando. No puede ser que no haya visto este mensaje”, lamentó la alcaldesa en ese momento.

Concierto de Karol G en Bogotá

La cantante Karol G se presentará en el Estado El Campin de Bogotá el 5 y 6 de abril de 2024, las dos fechas ya fueron vendidas en su totalidad. La artista dio 15 presentaciones en Estados Unidos y ahora se prepara para visitar Latinoamérica en el marco de su gira Mañana será bonito Latam Tour. La colombiana empezará el recorrido en su natal Medellín el próximo 1 de diciembre.

Más noticias de Entretenimiento Red Bull Batalla Internacional 2023: lo que necesita saber antes de la gran final Este sábado, el Movistar Arena de Bogotá será el epicentro del mayor duelo de freestyle hispano del mundo. Conozca los detalles. Leer más Red Bull Batalla Internacional 2023: lo que necesita saber antes de la gran final Spotify Wrapped 2023: ¿Cómo ver las canciones que más escuché en el año? Este miércoles Spotify lanzó el resumen del año para cuada uno de los usuarios. Así puede verlo. Leer más Spotify Wrapped 2023: ¿Cómo ver las canciones que más escuché en el año?

“Por comunicación directa con el equipo de nuestra maravillosa Bichota puedo confirmar que tendremos el gusto y el honor de recibirla en el estadio El Campin el 5 y 6 de abril del 2024. ¡Bienvenida nuestra Bichota @karolg a Bogotá!”, publicó la alcaldesa en su cuenta de X.

Le sugerimos: Concierto de Karol G: cierres viales, metro y otras medidas de movilidad.

El Estadio El Campin cuenta con 11 localidades diferentes para disfrutar de las presentaciones de la cantante en la capital. Entre las zonas se destaca la localidad Oriental Alta Familiar, en donde podrá entrar menores de edad de entre 10 y 17 años y disfrutar de la música de la artista.