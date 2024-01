Comediante colombiano contó como le vaciaron su cuenta de Nequi: hizo advertencia

Luis Fernando Arias, conocido en las redes sociales como Estiwar G, comunicó la historia de cómo le vaciaron su cuenta de Nequi Foto: Terumoto Fukuda

Luis Fernando Arias, conocido en las redes sociales como Estiwar G, comunicó la historia de cómo le vaciaron su cuenta de Nequi en su cuenta de TikTok. “Tenía un poco más de un salario mínimo”.

¿Cómo robaron a “Estiwar G”?

Después de intentar pagar la cuenta de la línea telefónica de su empresa, su billetera digital estaba en ceros, sorprendido acudió a los canales de comunicación de Nequi y Claro; sin embargo, comenta que no ha recibido ninguna respuesta oficial.

“Yo creo que esa plática se perdió, pero ¿por qué hago esto?, para que a ustedes no le pase lo mismo”.Estiwar advierte de la modalidad de hurto que sufrió y sugiere que existe “otro dato importante, nunca contesten llamadas mientras estén haciendo operaciones de este tipo, una llamada internacional, que soy asesor de no sé qué, no, no les crea”.

En su caso, contó que existen páginas que clonan sitios web de empresas de telefonía o bancarias para quedarse con los datos suministrados y ejecutar el robo de forma digital. Además, recomendó siempre revisar la dirección web al momento de realizar estos pagos, debe coincidir con las páginas oficiales de las compañías. En la descripción del video escribió “Pilas, pa´ que no les vaya a pasar lo mismo, el colmo de los colmos… robaron a un ñero”

Estiwar G, fue participante en la última edición del programa MasterChef y se ha dado a conocer en sus redes sociales por la personificación del “ñero” en Bogotá. Cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram y 781.000 en TikTok.

Modalidades de robo digital

Una de las formas más recurrentes de estafa es el Nequi-Glitch, y tiene como víctimas a los usuarios de esta aplicación. Es un software que clona la interfaz y de esa forma recibe pagos sin generar sospecha.Asimismo genera un comprobante de pago falso, según a denuncias de personas que sufrieron este tipo de robo.

Una vez ejecutado el hurto, los estafadores intentan acceder al número de Nequi de la víctima con contraseñas incorrectas para bloquear la cuenta y evitar la verificación del movimiento del dinero. Usuarios estafados aseguran que a simple vista no se puede diferenciar un comprobante falso de uno genuino.

Las llamadas telefónicas es otra manera en la que constantemente están intentando acceder a los datos personales para realizar el robo. En ocasiones para notificar un fingido premio de rifa o concurso y de esa forma obtener la información personal, además de pedir un pago por un supuesto impuesto de rifas y espectáculos.