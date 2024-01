¿Cómo vive Nacho Vidal tras retirarse del porno?: “Estaba mamado de esa vida”

Nacho Vidal se retiró de la industria de la pornografía en septiembre de 2019, debido a una enfermedad. Foto: Getty Images for LIONSGATE+ - Manuel Velasquez

Ignacio Jordà González, más conocido como Nacho Vidal, ya cumplió cinco años retirado de la industria de la pornografía, en la que se consagró como una estrella reconocida en todo el mundo. Recientemente, cumplió 50 años y hoy su vida es totalmente distinta a cuando vivía bajo las cámaras.

¿Qué enfermedad tiene Nacho Vidal?

Su retiro, que data de septiembre de 2019, se dio luego de que fuera diagnosticado con Síndrome de Reiter, o también conocido como artritis reactiva, que “es una afección médica multifacética y autoinmune que desencadena una tríada característica de síntomas, consistente en artritis, uretritis no gonocócica y conjuntivitis”, según detalla la Universidad de Navarra.

¿Qué hace Nacho Vidal en la actualidad?

Desde que se alejó de la industria, se dedicó a construir una vida tranquila y alejada de los lujos, así lo confirmó en una entrevista para el programa Lo sé todo de Canal Uno, en la que señaló que actualmente no tiene un trabajo, sino que vive de lo que fue cosechando en su carrera de más de 20 años.

“Nacho Vidal se retiró hace cinco años, yo vivo ahora prácticamente de mi nombre. Creo que forjé una marca, y de esa marca he vivido los últimos años”, dijo Vidal, quien agregó que “tampoco tengo grandes lujos, ¿no? Vivo en una casa, en un pueblo con 3.000 o 4.000 habitantes. No llevo un supercarro ni voy con escoltas. La vida que puede pensar uno que lleva Nacho Vidal no tiene nada que ver”.

El actor español, que protagonizó más de 700 películas y dirigió 140, ahora pasa su tiempo dedicado a las labores diarias en su hogar y disfrutando al lado de sus seres queridos. “Yo ando todo el día con ropa de campo, estoy con mis caballos, con mis perros y con mis amigos los fines de semana, haciendo arroz o tirándonos en el río”.

Nacho Vidal y su posible regreso al porno

Aunque reconoce las críticas que recibe por ser partícipe de la industria de la pornografía, asegura que “es un trabajo sucio, pero alguien lo tenía que hacer. Alguien tenía que ser ‘Nacho Vidal’, y le tocó a esta alma”.

Sin embargo, tiene claro que no volvería a la industria, así le ofrezcan un millonario contrato. “No lo necesito. Estaba mamado, porque la industria cambió muchísimo. No tiene nada que ver con como era cuando empecé”. Incluso, señaló que no consume pornografía.

De igual manera, aseveró que “nunca ha trabajado por dinero, todo lo he hecho por placer; si no me ha gustado lo que estoy haciendo, no lo he hecho”.

Caso contra Nacho Vida por homicidio

El mismo año que Vidal anunció su retiro, se vio involucrado en un caso de homicidio, luego de que un fotógrafo, identificado como José Luis Abad, muriera en medio de un ritual que se realizó en la casa del exactor porno.

Se trataba del ritual del sapo bufo, en el que Abad bebió veneno de sapo, lo que rápidamente le causo la muerte. “Después de once meses de investigación, se ha podido constatar la existencia de un delito de homicidio por imprudencia y un delito contra la salud pública, supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el ritual. También se ha podido demostrar que se trataba de una actividad con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública, con la que además se enmascaraba un ritual ancestral aparentemente inofensivo”, indicaron fuentes de la investigación.

Sin embargo, una jueza de instrucción de Xátiva ordenó archivar el caso. Vidal manifestó que es una buena persona y no tiene culpas. Y que se vio involucrado como parte de una estrategia mediática en su contra.

“A mí se me murió una persona en casa. A nadie le ha importado cómo se siente cuando alguien se muere en tus brazos por primera vez en tu vida. A nadie le ha importado”, manifestó.

