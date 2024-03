Cony Camelo hace eco de denuncia de colombianos que les impidieron su entrada a México

La actriz colombiana Cony Camelo expuso la situación de varios colombianos que fueron devueltos de México. Foto: REVISTA VEA - JOHAN LOPEZ

“En el vuelo que está llegando de México me encuentro con la situación de que muchos compatriotas fueron devueltos sin ninguna razón, fueron retenidos, les quitaron sus pasaportes, los cordones, los tenían incomunicados y este es el momento en el que Avianca no devuelve sus pasaportes, ni sus celulares, para que no pudieran grabar”, comenta Camelo en un video que compartió en sus redes sociales y que grabó en el avión que la traía de regreso a Colombia.

En el video, varios de los pasajeros revelaron las incómodas situaciones que tuvieron que pasar luego de llegar a México. “Yo había comprado todo el tour para nosotros pasar seis noches y siete días. Presentamos todos los documentos legales, pero se pegaron de cualquier cosa y nos metieron a una habitación”, reveló Harold Sánchez, uno de los afectados.

Camelo cuenta que una de las funcionarias de Avianca le comentó que hace poco se dio un aborto dentro de estas habitaciones, pues la mujer involucrada no recibió alimentación durante dos días seguidos y se vio obligada a abortar.

“Yo venía con mis dos hijos y nos tocó dormir en el piso, las cobijas son unas bolsas de aluminio”, comentó otro de los afectados, que además afirmó que aun quedaban varios colombianos esperando la respuesta de las autoridades, encerrados y sin poder comunicarse. No es la primera vez que este tipo de situaciones se denuncian, la detención injustificada de colombianos en los aeropuertos de México se convirtió en una práctica común y varios casos se han hecho virales a través de redes sociales.

Una problemática de años

“Me llevaron a un cuarto grande de detención con un hacinamiento increíble”; “inmediatamente te quitan los celulares y el pasaporte”; “me trataron remal, me veían llorando y se reían de mí”; “la gente durmiendo en el piso, en diminutas y pocas colchonetas, mujeres en embarazo, mujeres sin toallas higiénicas, un salón insalubre, familias enteras con niños todos encerrados”; “a algunas personas les daban una sola comida al día, a pesar de que tuvieran niños, y esos niños llorando de hambre”. Así describen algunos viajeros el ‘cuartito’ en el año 2022, como les dicen en México a las salas de tránsito de los aeropuertos, una bodega fría donde no es posible saber si afuera es de día o de noche. Allí, la autoridad migratoria mexicana, que, según testigos, estarían cooperando con agentes de migración estadounidenses, envía a discrecionalidad y sin dar motivos a personas que quieren ingresar al país.

La ley mexicana obliga a que la situación de admisión o inadmisión se resuelva en un máximo de cuatro horas. Luego, una vez las personas son inadmitidas, se les traslada al ‘cuartito’, donde parece no haber ley que valga. En el mejor de los casos, los extranjeros pasan encerrados allí entre 24 y 72 horas que, para muchos, son traumáticas.

Muchas de las denuncias recopiladas provienen de colombianos. En ellas relatan que, aunque tienen sus papeles en orden y cumplen con toda la documentación requerida, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes verifican el papeleo en los aeropuertos internacionales de México, conjeturan razones arbitrarias para impedir la entrada al país y retener a los migrantes en esa habitación.

Requisitos para viajar a México

Para ingresar a México los colombianos no requieren visa, siempre que el propósito de su visita sea realizar actividades turísticas, de tránsito, negocios u otras actividades no remuneradas, y que la estadía sea menor a 180 días. Sin embargo, si deben considerar estos requisitos.

Pasaporte

Debe tener una vigencia mayor a seis meses y encontrarse en buen estado, sin rayaduras ni enmendaduras.

Debe tener al menos dos páginas en blanco para sellos.

Formulario Migratorio Múltiple (FMM)

A partir del 1 de abril de 2022, es obligatorio realizar un pre-registro de viaje, llamada Forma Migratoria Múltiple (FMM).

Ir a la página web: https://www.inm.gob.mx/spublic/portal/inmex.html

Completar el formulario con la información personal, como nombre, dirección y número de pasaporte. Además, documentos necesarios como datos de contacto en el país de origen y destino, pasaporte válido, reserva de hospedaje o comprobante de domicilio, boleto de salida del país, itinerario de viaje y, en caso de ser residente en México, tarjeta de residente temporal o permanente.

Todos los documentos deben digitalizarse y cargarse en la plataforma en formato JPG, PNG o PDF (tamaño máximo de 2MB).

Se generará un código QR y la FMM que se presentará impreso a los agentes de migración al llegar a México.

Es muy importante que los ciudadanos colombianos que viajen a México guarden su Forma Migratoria Múltiple (FMM), ya que los funcionarios migratorios que comprueban la documentación solicitarán la FMM al salir del país.

Tenga en cuenta que el proceso de pre-registro para viajar a México no tiene costo. El proceso se puede realizar de forma gratuita en la web del INM.

Comprobantes

Se debe demostrar que se cuenta con dinero para cubrir gastos durante la estadía en México (alojamiento, comida, dinero extra para excursiones, etc.). Esto puede ser en forma de efectivo, tarjeta de crédito o carta de crédito.

Se deberá demostrar que hay un lugar de alojamiento en México. Esto puede ser en forma de una reserva de hotel, una carta de invitación de un amigo o familiar, o un contrato de alquiler.

Contar con un itinerario de viaje especificado de las actividades por día y lugar.

Tiquete de regreso de regreso

Se deberá demostrar un pasaje de regreso a Colombia o a otro país.

Recomendaciones