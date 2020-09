El mexicano lanzó su videopódcast “Inquebrantables”, un espacio digital en el que conversa con personalidades del mundo sobre las cosas más triviales, absurdas y profundas.

¿Cómo nació la idea de su videopódcast “Inquebrantables”?

Siempre he tenido esa necesidad de desarrollar y de crear contenidos que brinden apoyo o que sean auxiliares en la preparación espiritual de la sociedad, y como tengo una misión muy clara, que es encontrar miles de caminos para motivar e inspirar a las personas, pues dije que esta sería una manera muy eficaz, vanguardista y creativa de hacerlo. Los contenidos del pódcast suman o ayudan al despertar de la conciencia, porque son charlas que van desde el arte, la fe, la política y la economía hasta la gastronomía. Es un espacio donde grandes personajes vienen a tener estas lúcidas conversaciones y hablamos de diversas tendencias.

¿Cuál es la finalidad del proyecto?

Es un espacio para que ellos vengan y hablen como personas y no como personajes. Las redes sociales no siempre te permiten expresarte de forma tan auténtica, porque cada día es un reto más complejo ser auténtico en una sociedad que busca aceptarte tal y como no eres. Lo que solemos ver de las personas en las redes suele ser muy poco, y quería que esto fuera un sitio sin juicio y sin justificación, sin ninguna agenda política, ni para condenar o sacar titulares, sino dos ciudadanos hablando de las cosas más estúpidas, triviales, absurdas o profundas.

James Rodríguez, Álvaro Uribe Vélez, J Balvin y Andrés Parra son algunos de los colombianos que forman parte del videopódcast. ¿En qué se basó para escogerlos?

Porque hay algo que resuena dentro de mí de lo que ellos hacen, hay cosas que han logrado que me inspiren, me motiven, y creo que esos hechos, más allá de ser notables, son dignos de aplaudir. A veces pensamos que alguien que tiene 100 millones de seguidores ya lo conocen todos y no es así, estas personas no son los 7,3 billones que viven en el mundo. Contar estas historias de una forma diferente es lo que me entusiasma, y como tengo una relación profunda con Colombia, o me aman o me odian, ha sido muy interesante tener estas conversaciones con ellos.

¿Cuáles son las enseñanzas que le dejan estas charlas?

Llego a estas charlas con una actitud de alumno, con ganas de aprender de los éxitos y las caídas de otras personas. Me llevo muchos aprendizajes y mi percepción sobre algunas cosas también cambia, esto me ha parecido espectacular, porque cuando dudas de tus opiniones siempre creces y se amplía tu horizonte, aprendes a volar, a ver de una forma mucho más global, a ponerte en los zapatos de otros, aceptas que no lo sabes todo y eso te lleva a confrontarte con tu propio ego y tu propia humildad.

Anteriormente habló del problema de las redes sociales, ¿cómo lidia con esta situación y más teniendo en cuenta a sus 14 millones de seguidores?

Soy alguien que para bien o para mal ha pagado el precio de la autenticidad. Soy alguien que postea sus fracasos y también sus victorias porque creo que nos es necesario arrancarnos esta máscara. Ha sido doloroso y frustrante, porque la gente siempre supone cómo debería ser tu vida. En las redes sociales puedes recibir el aplauso desmedido o la crítica injustificada. Hay momentos vacíos, etiquetas muy llenas de odio y todos los días recibo como muchas cosas muy bonitas que me mantienen hambriento y enamorado lo que hago porque sé que ayuda a muchísimas personas y, al mismo tiempo, recibo críticas de un montón de personas como charlatán, vende humo y es válido porque todos tienen un proceso diferente para comprender cuál es el beneficio y el impacto de la motivación.

A finales de 2019 lanzó “Inquebrantales” y, después de tanto tiempo, sigue siendo uno de los más vendidos en América Latina. ¿Está pensando en escribir algo más?

Muy contento porque sigue siendo el libro en español más vendido de habla hispana. Hemos recibido premios, hemos estado más de siete semanas en el número uno de ventas en diferentes plataformas y cuando esto sucede tú solo dices: “Valió la pena todo este esfuerzo”. Escribí este libro, fueron tres años, y tenía toda la intención de ser muy sencillo, con un enfoque muy ordinario, con claves muy sencillas que fueran efectivas, no era una tesis ni un postulado académico, sino un libro de cómo ayudar a los demás. Ahora estoy escribiendo un capítulo extra que saldrá en noviembre, que es por la edición de un año, y el segundo libro sale en 2021 y no es una continuación del primero, sino que ahí abordaré otras temáticas como el odio, pasiones, hábitos, etc.

¿Cuáles son sus proyectos?

Estoy produciendo un álbum musical, a trabajar con diferentes compositores de toda Latinoamérica, porque la música es primordial para mí, no sé vivir sin ella. Estoy por estrenar dos programas transformacionales: uno enfocado al miedo y otro a la soledad. Estamos trabajando en un documental desde hace dos años, y pues vuelvo a retomar mi gira en 2021.