Daniela Álvarez mostró su proceso de recuperación: “Debemos aprender a soportar”

Daniela Álvarez perdió su pierna izquierda debido a una isquemia. Foto: Instagram @danielaalvareztv - Instagram @danielaalvareztv

El 13 de junio de 2020, la modelo y Señorita Colombia 2011, Daniela Álvarez, fue sometida a una cirugía en la que se le amputó su pierna izquierda. El procedimiento debió hacerse por una isquemia que sufrió en uno de varios procedimientos, entre los que le removieron una masa de su cuerpo. La modelo continuó con su vida, adaptándose a una sola pierna y al uso de prótesis. Asimismo, Álvarez sigue en terapias y ha mostrado algunas de las sesiones en redes sociales.

“Las terapias físicas o fisioterapias nos exigen fuerza mental más que fuerza física. El dolor, la frustración y todas las emociones que se generan por algo que hemos perdido a causa de un accidente o por haber nacido con alguna patología, no son fáciles de manejar”, escribió la modelo en una publicación en redes sociales.

“Debemos aprender a soportar, y en la mayoría de ocasiones, lo hacen nuestros familiares o cuidadores por nosotros. En medio de todo y sin saber qué día, cuando, en qué momento nuestro cuerpo va a reaccionar, nuestro objetivo es seguir perseverando hasta que algo suceda”, agregó.

Álvarez mostró su admiración hacia los fisioterapeutas, exaltando la labor de estos profesionales en su recuperación física. “Comparten con nosotros el sufrimiento, la tristeza y la felicidad. Y mientras tanto nos exigen hasta conseguirlo. Todo el tiempo dicen: ‘muy bien, excelente, está estuvo mejor’. Y uno en la mente se pregunta: ‘pero de qué me habla si no está pasando nada’. Y si, al final algo pasa, a veces no lo que esperamos, pero pasa porque el esfuerzo, la disciplina e intentarlo, las veces que sean necesarias, tiene su fruto”.

La modelo también recordó el momento en el que perdió su pierna. “Este proceso de mi vida me ha llevado a los mejores lugares, me ha permitido conocer a las mejores personas y a entender el propósito de mi vida aquí en la tierra”; aseguró.