Daniela Olivieri: “Me siento orgullosa de vivir mi libertad”

Daniela Olivieri trabaja actualmente en la Cámara de la Diversidad. Foto: Cortesía

Desde hace varios años la comunidad LGBTIQ+ en Colombia ha venido habilitando espacios de participación y la posibilidad de ‘alzar la voz’ para expresarse de manera libre, ser escuchada y celebrar el orgullo desde la diversidad y la inclusión.

Este año, Smirnoff se une, una vez más, a la celebración del ‘Pride’, que se llevará a cabo el primer fin de semana de julio, con una serie de eventos en los que se celebrarán las singularidades y las diferencias, alrededor de la plataforma #NosVanAOír.

En el marco de este momento cultural, se destacan historias de personas que son ejemplo de lucha, perseverancia y autenticidad. Una de estas historias es la de Daniela Patricia Olivieri, quien desde hace 7 años, encontró en el transformismo una alternativa para canalizar y vivir su creatividad y energía femenina.

Ella nació en Venezuela, un país donde los concursos de belleza hacen parte de una cultura muy arraigada, siendo estos el motor principal de inspiración para soñar con lo que hoy es y representa Daniela. Uno de ellos es el “Miss Gay Venezuela” uno de los certámenes más importantes del país y del cual se coronó como ganadora así como en otros diez, de los once en los que ha participado.

El mundo “Drag” está lleno de singularidades y la de Daniela es muy específica: la belleza, ese es su gran enfoque. Ella contempla la perfección en cada detalle de su transformación y precisamente eso es lo que la hace conectar con su público.

Desde la Cámara de la Diversidad lugar donde trabaja por sus derechos y los de toda la comunidad, Daniela respondió las siguientes preguntas:

¿Cuál es la diferencia entre transformismo y Drag?

En esencia son lo mismo: vestirse de mujer sin cambiar el género con el que te identificas en tu día a día, pero mi enfoque artístico se asemeja a la naturalidad de la mujer con un efecto muy súper producido que la gente diga “wow”. El Drag es lo mismo que el transformismo, solo que las personas que hacen Drag normalmente se enfocan en un estilo disruptivo, cambiante e irreverente. El mío es un poco más sutíl, más natural y femenino.

¿Cómo celebra Daniela la diversidad?

Celebro que en la diversidad y en las diferencias hay grandes oportunidades. Esta fecha representa una lucha, una voz, las buenas acciones para el mundo y la sociedad, los aportes de cada persona que, sin importar su orientación, su físico, o sus decisiones, hacen parte de un mundo en el que hay espacio para todos.

¿Cuál es la importancia de esta fecha para generar conciencia sobre la diversidad y la inclusión en Colombia y en el mundo?

Creo que es una oportunidad inmensa para los que formamos parte de la comunidad, porque el resto del año no tenemos la atención necesaria, entonces creo que esto es un punto focal para tener la atención del resto del mundo y poder llevarles un mensaje de aliento, recordarles que aquí estamos, que #NosVanAOír, que no solamente estamos presentes en junio, sino también el resto del año siendo lo que somos. Entonces teniendo la atención que genera esta fecha debemos empezar a trabajar por nuestros derechos y aprovechar para recordarle al mundo cual es la esencia de ser diferente y si lo que tenemos es el mes de junio para recordar y para afianzar la lucha, pues hagámoslo. Utilicemos este mes para convocar a más personas a que se unan a esta causa, para que las entidades presten atención a las necesidades que tenemos como comunidad, como personas segregadas, pero creo que también es una excelente oportunidad para mostrar lo positivo que representa la comunidad LGBTIQ+ y sus acciones enfocadas al cambio.

¿Cuál es la importancia de eventos como el Pride Fest, o el Pride Parade para el país desde el punto de vista de celebrar el orgullo?

Me parece fundamental porque es una oportunidad de visibilizar el gran aporte que tiene la comunidad LGBTIQ+ a la industria del entretenimiento, y creo que es mucho lo que se puede aportar a la sociedad desde la economía como apoyar emprendedores y generar empleo. Por ejemplo, Colombia es uno de los principales destinos turísticos LGBTIQ+ que tiene Latinoamérica, al que vienen muchas personas porque se sienten en un lugar seguro.

¿De qué se siente orgullosa Daniela alrededor de toda su vida?

Primero, me siento orgullosa de haber tomado las riendas de mi vida, de vivir la libertad. Me siento orgullosa de poder trabajar en un lugar como la Cámara de la Diversidad, cambiando el mundo y poniendo mi granito de arena desde mi conocimiento, lo que hago, lo que soy, lo que me hace feliz y lo que realmente me llena que es poder contribuir a mi comunidad. Y por encima de todas las cosas lo que me hace sentir más orgullosa es saber que habré dejado un legado maravilloso.

Alzar la voz es más un deber que un derecho y la celebración del orgullo está donde haya alguien que quiera festejar su diversidad, su propia singularidad. En esta celebración, lo único prohibido es quedarse callado ¡Nos van a oír!