Daniela Villegas: apuntándole a la inclusión

La comunicadora social fundó junto con su esposa Lina Bravo la organización It Gets Better Colombia, un lugar de apoyo a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, que funciona a través de varios programas.

Aunque falta un largo camino para lograr que Colombia sea un lugar diverso, tolerante e inclusivo, hay varias campañas y organizaciones que, a través de sus acciones, logran que el país se acerque cada vez más al objetivo. Este es el caso de It Gets Better Colombia, una organización creada por Daniela Villegas y su esposa Lina Bravo, que nació como un canal de apoyo para personas en contexto de vulnerabilidad por su orientación sexual o identidad de género diversa.

Según Villegas, la misión de esta organización es conectar, empoderar y visibilizar a personas de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, a través de tres pilares fundamentales: el primero es la recolección de historias, en la que se busca amplificar esos relatos de personas diversas que han vivido su proceso de reconocimiento y, a través de él, demuestran a varios jóvenes que no están solos y que al final todo mejorará.

El segundo pilar está enfocado hacia los talleres educativos, cuyo objetivo es sensibilizar, en términos de diversidad e inclusión, a grandes instituciones como lo son empresas y universidades, mientras que el tercero, y al que Villegas denomina “Hora segura”, es un canal de apoyo donde la organización brinda asesoría psicológica a personas de la comunidad a través de Facebook. El propósito de este espacio es brindar un acompañamiento a personas que lo necesitan en temas relacionados con el proceso de reconocimiento de su propia orientación sexual o identidad de género.

Han sido innumerables las veces en las que una persona LGBTIQ+ ha sido vulnerada tanto física como psicológicamente por su orientación sexual, un tema que cada vez es más criticado no solo por personas de la comunidad, sino por toda la sociedad. “Los prejuicios y el desconocimiento sobre estos temas siguen cobrando vidas en nuestro país, porque todavía no hay un acceso igualitario a derechos humanos básicos”, argumenta Villegas.

La ignorancia, las estigmatizaciones erróneas y la violencia a la que ha estado sometida la comunidad han sido el motor de varias fundaciones y organizaciones que buscan ayudar, cambiar y concientizar a la sociedad, como es el caso de It Gets Better. “Los retos todavía son bastantes y el camino para llegar a la igualdad de derechos para las personas LGBTQI+ en Colombia es muy largo. Deben seguir existiendo organizaciones que luchen por la visibilidad, garantía de derechos y condiciones aptas para personas con una orientación sexual o identidad de género diversa”, comenta Daniela.

Como parte de sus actividades y en el marco de la celebración del Día del Orgullo, la organización hizo recientemente una alianza con Popsockets, una compañía que busca generar un impacto positivo a través de sus accesorios, y que esta vez decidió unirse al mensaje de amor y tolerancia que trae consigo este evento tan importante.

“Es una alianza en la que buscamos sumar esfuerzos para contribuir al crecimiento de nuestro programa de la Hora Segura, Popsockets a nivel global, busca a través de sus acciones visibilizar y fortalecer el mensaje y misión de diferentes fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, programa que es llamado “Poptivismo” y es un movimiento que busca ayudar a todas las personas que estén trabajando por un mundo mejor”, cuenta Villegas.

Según Villegas, los procesos de autorreconocimiento en personas LGBTIQ+ la mayoría de veces traen como consecuencia trastornos de ansiedad, estrés o depresión. “Las estadísticas dicen que cerca de la mitad de las personas trans han pensado en quitarse la vida y para personas con orientaciones sexuales diversas el reporte de depresión es del 28 %, en comparación con el 12 % reportado por personas heterosexuales. Estas son estadísticas internacionales, porque en Colombia ni siquiera tenemos suficiente información sobre salud mental para poder tener números claros, apunta Villegas, agregando que algunos de los procesos que viven los miembros de la comunidad suelen ser muy solitarios y ambiguos en cuanto al apoyo de profesionales de la salud mental. “La compañía por parte de alguien y normalización de la vivencia es determinante en la vida de una persona” finaliza.

Más allá de las instituciones, Villegas piensa desde la individualidad sobre cómo entender que el género y la sexualidad son un asunto privado, que no le compete a nadie más, sino a la persona que lo vive. “Me parece que entenderlo, respetarlo y aceptarlo desde esta mirada da pie a que las personas puedan ser y expresarse de la manera que quieran sin tener que encajar en ciertos roles establecidos por la sociedad”, comenta Daniela, agregando que la ciudadanía también juega un rol importante en el cambio, y que es responsabilidad de todos cambiar las barreras y la discriminación que afectan directamente a toda la comunidad LGBTIQ+. “Muchas veces pensamos en los cambios como algo grande e inalcanzable, pero si nos enfocamos en educar y explicar estas cosas, así sea en nuestro círculo social y familiar primario, estaremos empezando a hacer un cambio real enseñando a diferentes personas sobre este tema”, concluye Daniela Villegas.