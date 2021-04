Daniella Moscarella, el éxito más allá de los “likes”

Esta emprendedora acaba de publicar con Penguin Random House el libro “Todo lo puedes”, en el que comparte sus experiencias con quienes están interesados en crear empresa en Colombia.

¿Qué la motivó a escribir el libro “Todo lo puedes?

Cuando tuve la oportunidad de crear mi primera empresa, We Love Nails, a los 21 años y al haber logrado tantas cosas lindas con ella, diferentes universidades y entidades del país empezaron a llamarme para dar conferencias a otros jóvenes e inspirarlos con mi historia. Dando estas conferencias me di cuenta de que el interés de emprender de los jóvenes y en general de las personas en nuestro país es muy grande, pero realmente no saben cómo hacerlo y les da mucho miedo dar el paso. Luego decidí crear un blog para compartir experiencias y tips de emprendimiento. La respuesta fue espectacular y ahí nació la idea: qué felicidad me daría el poder escribir un libro cuando ya esté lista y preparada, hablando de todas mis experiencias y conocimientos al respecto, para que sirva de guía a otros al emprender.

¿Como fue el proceso de llegar a una editorial grande y por qué considera que hubo una respuesta positiva de Penguin Random House?

Fue muy lindo. Cuando yo empecé con mi primera empresa, una de las más lindas oportunidades que tuvimos fue la de escribir un libro de belleza con Penguin Random House, Siempre lindas, que fue un éxito en el mercado juvenil en ese entonces. Después empecé a cultivar este otro gran sueño de lograr algún día escribir mi propio libro de emprendimiento y un día, cuando ya empezaba la pandemia, recibí la llamada de la editorial diciendo que estaba interesada en mi idea. Ahora el sueño se hizo realidad y Penguin llegó a mí y yo casi me exploto de la felicidad.

¿La experiencia de una emprendedora puede aplicar para la vida de otros?

¡Totalmente! Hoy, después de emprender durante diez años, haber creado mis cinco compañías y haber hecho parte de los procesos de tantos emprendedores, puedo decir con toda la seguridad que sí. Los problemas del emprendedor, sea en una empresa o en otra, suelen ser muy parecidos. La experiencia hace que el emprendedor, día tras día, sepa mejor cómo pilotear su negocio; pero para aquellos que están dando sus primeros pasos, la experiencia de otros emprendedores es vital, pues prende alarmas en temas fundamentales que no deben fallar.

¿Qué fue lo más interesante de revisitar esas etapas de su carrera?

Fue un proceso espectacular, pero también fuerte, pues claramente estaba cumpliendo un sueño de vida. Fue algo que de corazón siempre quise lograr. Reviví un montón de experiencias y recuerdos hermosos, pero también tuve que volver sobre los duros. Esa fue la parte más retadora. En ese libro entrego una gran parte de mí. Hubo muchos momentos de escritura en los que lloré, tanto de alegría como de nostalgia y en ciertos puntos de cierta tristeza al recordar. Están los altos y los bajos de mi historia, todos los aprendizajes y conocimientos que siempre quise compartir.

El emprendimiento ha ido de la mano de títulos académicos y nuevos retos. ¿Se puede ser un emprendedor sin tres carreras encima?

Sí se puede, no voy a decir que sea el camino más fácil, pues, si les soy sincera, el conocimiento hace que uno como emprendedor y empresario pueda minimizar muchos riesgos y organizar las cosas de una manera más asertiva mucho más ágilmente.

¿Qué papel desempeñan las redes sociales en un emprendimiento?

Son fundamentales, pues permiten que las personas den a conocer sus empresas de una manera orgánica y sin tener que invertir millonadas en publicidad para poder sacarla adelante. Los emprendimientos ya tienen una vía mucho más fácil que las empresas tradicionales para penetrar mercado, conocerlo y conquistarlo en el tiempo.

¿Cómo define el éxito personal más allá de los “likes”?

No estoy aquí por los likes. Yo tengo claro uno de mis grandes propósitos de vida desde hace muchos años, por eso enfoqué mis redes sociales en hablar de emprendimiento y no de cosas más masivas. De ahí que concentré mi vida en poder apoyar al emprendedor desde todos los frentes que me fueran posibles; en estudiar, vivir y prepararme para lograrlo. Yo no estoy aquí por los likes; yo estoy aquí por mi país, por mi gente, por mi mundo. Este es uno de mis grandes propósitos de vida.

¿Cuál es la característica que más valora en una persona que desea emprender?

La característica que más valoro del colombiano son sus ganas. Somos personas dispuestas a luchársela toda, somos guerreros y no nos damos por vencido fácilmente.

¿Cree que el sistema económico actual y el marco legal de nuestro país brindan un ambiente óptimo para el emprendimiento?

Creo que en eso debemos mejorar. Es necesario replantear muchas prioridades que el Estado tiene actualmente por otras que a futuro sí pueden generar una mayor calidad de vida para nuestra gente. No puedo decir mentiras: no es fácil, pero lo que sí les puedo decir es que vale la pena y que sí se puede salir adelante.

¿Qué fue lo más difícil de asumir el reto de escribir este libro?

Revivir esos momentos difíciles del camino, eso fue lo más retador. Todo lo demás fue una de las mejores experiencias de mi vida y siempre estaré agradecida por eso.