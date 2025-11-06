Logo El Espectador
06 de noviembre de 2025 - 05:06 p. m.

David Polanía, hijo de “La gorda” Fabiola: “Mi papá está empezando a construirse”

En su paso por Claro Oscuro, David Polanía, hijo de los comediantes Nelson Polanía, “Polilla” y Fabiola Posada (Q.E.P.D) habla del proceso del duelo tras un año de la muerte de su mamá. Reconoce que, aunque no ha sido fácil, ha intentado unificar los lasos con su padre. “A él le ha dado más duro que a mí”, dice. El creador de contenido habla de “Clóset abierto”, un pódcast de diversidad sexual.

Joseph Casañas Angulo

Catalina Mesa Urquijo

Camilo Suárez

