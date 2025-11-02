“De haber sabido que le iba a hacer daño a mi familia, nunca lo habría hecho”

En conversación con Claro Oscuro, de El Espectador, el salsero Tito Nieves repasó los momentos más difíciles de su vida: sus años de adicciones y excesos, el dolor por la muerte de su hijo ‘Hommy’ y el enojo que eso le generó con Dios. También habló de su proceso de transformación física y espiritual, y dejó poderosas reflexiones sobre la vida.