¿De pelea? Las razones de Evaluna y Camilo para ir a terapia en pareja

La pareja está esperando a Índigo, su primer hijo. Foto: Instagram

Camilo y Evaluna son una de las parejas más mediáticas y admiradas en redes sociales. Juntos han logrado construir, además de sus carreras profesionales, una familia que dentro de poco recibirá a su nuevo integrante: Índigo.

En varias entrevistas, ambos han hablado sobre la importancia de tener una relación sana y las acciones que juntos han decidido llevar a cabo para lograr que así sea. Y es que todos su seguidores son testigos de la relación más “perfecta” de internet, aunque ellos mismos han aclarado que no todo es color de rosa, y que como una pareja normal, tienen sus peleas y discusiones.

En La Sala: Evaluna entrevista a Camilo (clip exclusivo del podcast)

Aunque las cosas malas no han sido un impedimento para que juntos hayan logrado establecer una relación que es tan admirada por muchos y tan criticada por otros, en el formato de Amazon llamado “En la sala con Evaluna”, ambos revelaron que asistieron a terapia de pareja, algo que sin duda tomó por sorpresa a más de uno. “Yo tengo una relación con Dios. Aparte de eso, siento que es muy importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos. Amo a mi psicóloga, ella es increíble”, comentó Evaluna.

Además, revelaron los “tips” que a ellos les han funcionado dentro de su relación, como estar bien con ellos mismos antes de empezar una relación, una buena comunicación, conexión espiritual, entre otros factores que han aplicado con el tiempo y hacen que su relación sea un lugar seguro.

“Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte”, le dice Evaluna a Camilo en el formato, donde además aclararon que en una relación no todo puede ser perfecto, y que los momentos de dificultad estarán presentes siempre, y la pareja debe encontrar la mejor manera de afrontarlos.