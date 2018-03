Demi Lovato celebra seis años sobria

BANG Showbiz

Demi Lovato habla desde hace muchos años abiertamente sobre sus problemas con las drogas y el alcohol, del proceso de rehabilitación al que se sometió en 2010 y las dificultades que ha encontrado a posteriori para permanecer alejada de los vicios con el objetivo de servir de apoyo a otras personas en su misma situación, pero lo cierto es que a la cantante también le gusta compartir los momentos de celebración para demostrar que el esfuerzo merece la pena. (Escuchar Demi Lovato estrena versión en español de "Tell me you love me").

Por esa misma razón, Lovato usó sus redes sociales para anunciar con orgullo que el miércoles festejaba un año más de sobriedad.

"Acabo de cumplir oficialmente seis años sobria. Me siento agradecida por otro año más repleto de alegría, salud y felicidad. Sí se puede", escribió la exestrella Disney en sus redes sociales.



Precisamente en su documental "Simply Complicated", Demi Lovato hablaba sobre aquello a lo que había tenido que renunciar -como las fiestas posteriores a las entregas de premios- para evitar la tentación de consumir de nuevo, al mismo tiempo que reconocía que si bien tenía controladas sus adicciones pasadas, superar sus trastornos de alimentación aún era una asignatura pendiente para ella.

"No he vuelto a probar las drogas o el alcohol, y me siento muy orgullosa de eso. Estoy cerca de los cinco años y medio de sobriedad, y en ocasiones ha resultado muy complicado... pero algo que aún no he conseguido controlar son mis desórdenes alimenticios", reconocía la joven ante las cámaras.

"Cuanto menos piense en la comida, más sencillo me resulta seguir adelante con mi día a día con normalidad. Y no quiero decepcionar a nadie, así que cuando recaigo, me siento muy avergonzada", admitía.