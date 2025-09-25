Diddy Combs pide anulación de los veredictos de culpabilidad o un nuevo juicio

P. diddy Foto: AFP - ANGELA WEISS

Sean Combs, de 55 años, hizo la petición en una audiencia realizada con el fin de presentar su reclamo al tribunal, a la que asistieron familiares del magnate del hip-hop, quien el pasado julio fue hallado culpable de dos cargos de transporte de personas para ejercer la prostitución y hallado inocente en el de tráfico sexual y conspirar para extorsión.

La defensa del también productor argumentó en su reclamo que la definición de prostitución debería interpretarse de manera estricta en relación con los cargos de la Ley Mann, que se aplica únicamente a quienes participaron en los actos sexuales o se beneficiaron económicamente de ellos, de acuerdo con CNN.

La Ley Mann tipifica como delito el transportar a personas más allá de las fronteras de un estado con fines de prostitución. Los abogados de Combs argumentaron que no se aplica a conductas voyeristas como la suya, que fue objeto de este juicio.

La Fiscalía argumentó no estar de acuerdo con la definición, pero afirmó que incluso bajo esa interpretación, Combs todavía es responsable de las condenas de la Ley Mann porque facilitó el transporte de sus dos novias y sus acompañantes con fines sexuales a cambio de dinero, indicó además la cadena.

Abogados de Diddy aseguran que conductas suyas están protegidas por Primera Enmienda

Los abogados del rapero, en prisión desde septiembre de 2024, también indicaron al tribunal que su cliente era un productor y consumidor de pornografía amateur y que la “conducta expresiva” está protegida por la Primera Enmienda, a lo que la Fiscalía contestó que la Primera Enmienda es irrelevante para la condena de Combs.

El juez Subramanian indicó tras la audiencia que daría a conocer “muy pronto” su decisión o de lo contrario “veremos a todos de regreso aquí el próximo viernes”, al referirse al 3 de octubre, día que se fijó para la condena del artista.

El pasado 23 de septiembre el equipo legal del rapero, encabezado por Marc Agnifilo, pidió también al juez una sentencia de no más de catorce meses de prisión para su cliente bajo el argumento de que está en prisión desde su detención, por lo que ya prácticamente habría cumplido la sentencia que piden sus abogados.

Mientras espera por su condena, el rapero enfrenta una nueva demanda, presentada el miércoles en California por su estilista Deonte Nash por agresión sexual, violencia y amenazas, que se suma a muchas otras acusaciones similares.

