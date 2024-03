Diego Cadavid sufrió accidente en set de grabación: “me rompí la cabeza”

El actor reveló esta y otras curiosidades de la producción. Foto: Instagram @cadaviddiego - Instagram @cadaviddiego

En medio del estreno de la película “El Bolero de Rubén”, el actor Diego Cadavid, quien es uno de los protagonistas, contó que se partió la cabeza durante el rodaje de la cinta. Según lo que indicó el actor, conocido por papeles en producciones como “El cartel de los sapos”, la herida no fue grave, aunque sí tuvo complicaciones para filmar.

Quizá le pueda interesar: EN VIVO | Estrenos musicales hoy 1 de marzo: Miley Cyrus, Silvestre, Medrano y más

“Me rompí la cabeza filmando una escena… Eran las 8 pm… Primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso… Me cocieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando… antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo… Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida el resto de la película… El ojo se me puso así y peor… La escena del accidente quedó en la película , se van a dar cuenta! (sic.)”, relató Cadavid en su Instagram.

El actor también contó ostras curiosidades de la producción. Entre ellas, que el director Juan Carlos Mazo fue quien escribió el guion y las canciones del musical sin ser músico. También que esos temas se grabaron en vivo durante el rodaje de la escena. Al final, añadió que la cinta fue la primera producción autorizada para filmar en las calles durante la pandemia y aclaró que hubo cero contagios.

“El Bolero de Rubén” llegó a las salas de cine del país este jueves de 29 febrero .