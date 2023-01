Diego Guauque de “Séptimo Día” reveló que estará ausente por una enfermedad

Diego Guauque ha estado en "Séptimo Día" por más de 10 años, trabajando de la mano de Manuel Teodoro. Foto: Instagram @diego_reportero

“Séptimo Día” es el programa de periodismo investigativo que ha estado por dos décadas informando al público colombiano, de la mano de Manuel Teodoro, el director y creador de este formato, en el que varios periodistas se han destacado gracias a su aparición en el programa dominical de Caracol Televisión.

Parte del equipo de este formato televisivo lo compone el periodista Diego Guauque, quien desde hace 14 años acompaña a los colombianos con sus reportajes alrededor del país, sin embargo, en las últimas horas, este reportero anunció que se alejará de las cámaras por unos meses.

Guauque contó que debido a un serio problema de salud tendrá que ausentarse de las pantallas y del trabajo con “Séptimo Día”. Lo que contó a sus más de 25 mil seguidores en Instagram dejó a sus compañeros de trabajo y fanáticos preocupados.

¿Qué enfermedad tiene Diego Guauque?

El video fue publicado este domingo 22 de enero de 2023 en el que el periodista dio detalles de los procedimientos a los que se tendrá que enfrentar después de descubrir que tenía una masa en su abdomen.

“Voy a estar ausente del programa un par de semanas o incluso un par de meses por motivos de salud, ¿qué pasó? A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, hicieron unas biopsias y me lo encontraron”, afirmó Diego Guauque.

El reportero de “Séptimo Día” contó que en el mes de diciembre todo estaba en orden y que, incluso, estuvo de vacaciones con su familia, pero fue apenas llegó a Colombia cuando descubrió lo que pasaba en su organismo. “Cuando sucedió todo esto la verdad fue muy sorpresivo para mí, yo estaba muy bien de salud, estaba de vacaciones con mi familia en Argentina, allí todo normal, pero la primera semana de enero cuando regrese acá de repente me desperté en la noche con un fuerte dolor abdominal que me impidió seguir durmiendo”.

Y agregó: “hicieron una ecografía y encontraron ese sarcoma, una masita, hay que enfrentar esa masita, cuanto antes, eso es lo positivo, que me lo detectaron a tiempo”, lo siguiente que contó Guauque es que este lunes 23 de enero se tendría que someter a una cirugía en la Clínica Santa Fe.

“Va a ser una cirugía, un poquito larga, difícil, con la intensión de combatir el sarcoma y mientras me recupero por eso estaré un poquito ausente y por eso no me podrán ver en las pantallas de ‘Séptimo día’”, contó Diego.

Y finalizó con un mensaje a sus seguidores: “Quiero estar presente entonces en sus oraciones para que todo salga bien mañana, porque los médicos insisten que hay que estar muy fuerte de acá (de la mente) para que la cirugía marche bien”.

A la noticia, los seguidores de sus reportajes investigativos y colegas reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad por su situación de salud. La periodista de “Séptimo Día”, Laura Hincapié, comentó: “Querido compañero, nos haces mucha falta y a los televidentes aún más. Pero muy pronto estarás de regreso, muy fuerte y con mejores historias”.

Hasta el momento no se conocen detalles de cómo resultó el procedimiento médico al que se tuvo que someter Diego Guauque, pero los comentarios de fortaleza y amor hacia el periodista se siguen sumando a la publicación.

Esta fue la crónica más reciente realizada por el periodista para el programa “Séptimo Día”:

¿Qué es un sarcoma?

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, definen el sarcoma como “un amplio grupo de tipos de cáncer que se origina en los huesos y en los tejidos blandos (también llamados conectivos) del cuerpo (sarcoma de tejido blando)”, y agregan que “existen más de 70 tipos de sarcoma. El tratamiento para el sarcoma varía según el tipo de sarcoma, la ubicación y otros factores”.