¿Dónde está la diva china Fan Bingbing, Blink en X-Men?

-Agencia Europa Press

Fan Bingbing ha desaparecido, al menos de cara a la vida pública y las redes sociales. La figura de esta actriz china de 36 años, famosa por su papel de Blink en X-Men: Días del futuro pasado (2014) y una de las intérpretes mejor pagadas del país asiático, ha llamado la atención de todo el mundo del espectáculo tras su alejamiento de los focos debido a las acusaciones de varios medios chinos acerca de una supuesta evasión de impuestos.

La última vez que se vio a Bingbing en público fue el pasado 1 de julio, cuando visitó un hospital infantil. En principio, la actriz, cantante y productora china estaba preparada para protagonizar la película de suspense 355 junto a un nutrido elenco femenino formado, entre otras, por Jessica Chastain, Penélope Cruz y Lupita Nyong'o. Dicha cinta tiene previsto su estreno en 2019.

Sin embargo, la polémica se incrementó cuando a finales del mes de julio, un presentador de televisión chino filtró algunos documentos que mostraban una técnica de evasión de impuestos realizada por una estrella china no identificada. Aunque no se facilitó su nombre, los fans no tardaron en darse cuenta de que se trataba de Bingbing.

En China, el gobierno trata de limitar las ganancias de los principales actores y actrices del país. Sus dirigentes creen que los salarios exageradamente altos de algunos de estos intérpretes pueden llegar a "desinformar" a los jóvenes y abocarlos a una cultura equivocada del "culto al dinero".

Inmediatamente, los representantes de Bingbing negaron las acusaciones y amenazaron con emprender acciones legales, calificando el informe de calumnia. A la vez, se anunció que investigadores gubernamentales analizarían el asunto para ver si había algo de cierto en lo que el presentador de televisión había dicho.

Mientas tanto, algunos medios chinos han difundido rumores sobre que la actriz había sido vista en la oficina de inmigración de Los Ángeles para buscar asilo en Estados Unidos bajo el amparo de otra estrella del cine como Jackie Chan. Los representantes del propio Chan han negado categóricamente esa información.

Actualmente, Fan Bingbing es una de las estrellas más importantes del cine chino. En sus más de dos décadas ligada al mundo del espectáculo, ha protagonizada diferentes series y películas, sobre todo en su país, además anuncios para grandes compañías como Cartier y Mercedes-Benz. A pesar de todas las acusaciones recibidas en las últimas semanas, y de los rumores que llegaban incluso a afirmar que había sido detenida, Bingbing aún no ha sido formalmente acusada por las autoridades chinas.