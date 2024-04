Drake Bell explica por qué se declaró culpable de acosar a una menor siendo “inocente”

La seguridad de Drake Bell sigue preocupando a sus fanáticos. Medios internacionales aseguran que el actor ya se habría contactado con la policía. Foto: Getty Images - Michael Tran

El actor Drake Bell, de 37 años, reveló recientemente que había sufrido abusos sexuales continuados durante sus años como estrella infantil de la factoría Nickelodeon. Su agresor fue un entrenador de diálogos llamado Brian Peck, quien se extralimitó con él a sus 15 años, durante varias noches en las que el joven se quedaba a dormir en su casa con el consentimiento de sus padres.

El artista, que protagonizó series como “Drake y Josh”’ o ‘El show de Amanda’, se desahogó sobre su experiencia en una serie documental titulada ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’. Entre otras confesiones, Bell admitió que ese trauma influyó notablemente en la adicción a las drogas que acabó desarrollando en años posteriores.

Por otro lado, su regreso a la primera plana de la actualidad ha llevado al artista a pronunciarse sobre la condena que recibió, en 2021, a raíz de una supuesta relación de índole sexual con una joven de 15 años. La presunta víctima denunció lo ocurrido tras percatarse de que, lejos de ser su “héroe”, Drake Bell no era más que un “pederasta” que le había arruinado la vida, según el testimonio que ofreció en los juzgados.

En un principio, el actor rechazó tajantemente los tres cargos que se le imputaron. El primero le atribuía la responsabilidad de haber puesto en peligro la integridad física y moral de una menor, al haber enviado presuntamente a la chica imágenes y vídeos de fuerte carga sexual. Asimismo, se le acusó formalmente de pederastia y agresión sexual, este último delito ligado a un supuesto encuentro íntimo con la adolescente tras un concierto en Cleveland.

El artista se declaró culpable del primero de los cargos, por lo que se le impuso una pena de dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, mientras que fue absuelto de los otros dos. No obstante, Drake Bell ha insistido ahora en su completa inocencia y explicó los motivos de su autoinculpación. “Me declaré culpable porque económicamente estaba devastado. Y no quería que mi familia tuviera que soportar todo eso”, confesó en su paso por el podcast ‘Not Skinny But Not Fat’.

El artista se remite a su versión inicial de los hechos, en la que sostenía que nunca supo que su interlocutora era menor de edad. Además, Bell recordó que nunca se pudo probar la teoría de que había enviado a la joven material gráfico inapropiado. “Sólo respondí a algunos mensajes privados. Fui un irresponsable por meterme en una conversación que nunca debería haber ocurrido. Al final todo derivó en acusaciones que no eran ciertas y escapó a mi control”, subraya.

En abril de 2023, su entonces esposa, Janet Von Schmelling, le pidió el divorcio y la custodia de su hijo en común, Jeremy, poco después de que Bell fuera localizado por la policía tras dos días desaparecido. El incidente se vinculó posteriormente a una fuerte discusión entre la pareja. En cualquier caso, un juez ordenó una evaluación psicológica exhaustiva para el artista.