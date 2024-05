Drake Bell revela en entrevista que no quiere que su hijo sea actor

Drake Bell protagonizó la famosa serie "Drake y Josh" de Nickelodeon. Foto: Cortesía

A Drake Bell le resulta difícil pensar que su hijo se convierta en actor. El actor de 37 años fue una estrella adolescente de Nickelodeon a principios de la década de 2000 y recientemente contó que fue víctima del coach de diálogos, Brian Peck, mientras protagonizaba ‘The Amanda Show’, durante una intervención en la docuserie ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’.

El actor de ‘Drake y Josh’ admitió que no desea que su hijo Wyatt, de dos años, -que tiene con su ex esposa Janet Von Schmeling- se convierta en actor debido a su propio trauma, pero también es consciente de que la actuación ha sido una pasión natural para él desde que tiene memoria.

Durante una entrevista con Access Hollywood, el actor indicó: “Es una pregunta difícil. Porque sabiendo lo que sé de la industria y teniendo la experiencia que he tenido, es difícil porque es todo lo que conozco. Quería ser artista desde que tengo uso de razón. Veía a Lucille Ball, a los hermanos Marx, a Costello, a Elvis, a los Beatles, y eso es lo que quería hacer. Y por eso es difícil decir, ‘Ah, bueno, hay algunos peligros en esto’ porque es lo que experimenté, pero entiendo que no es singular a Hollywood. Ocurre en la escuela, en los deportes, en todo, así que hay que tener cuidado, estar en guardia y ser muy protector, demasiado protector”.

En 2004, Peck se declaró inocente de un cargo de abuso con un menor de 16 años, así como de un cargo de realizar un acto abusivo con un niño de 14 o 15 años. Bell era el demandante, pero su identidad como víctima no se hizo pública en ese momento. Brian Peck pasó 16 meses en prisión y fue obligado a registrarse como delincuente sexual. Por otro lado, Drake admitió que nunca querría quitarle a su hijo su “pasión”, sea cual sea.

Dijo: “Pero odiaría que mi hijo se me acercara y me dijera: ‘Esto es lo que quiero hacer. Me apasiona’. Y quitarle eso. Es difícil. Ya sabes, mucha gente dice, ‘Por supuesto. Yo nunca dejaría que mis hijos hagan esto’. Bueno, es como decirle a tu hijo: ‘No, no puedes ser un jugador de beisbol. No puedes hacerlo. Ni se te ocurra. Porque no te voy a meter a beisbol’. ¿Y si les apasiona el beisbol? Sí, eso es difícil”, concluyó el actor.