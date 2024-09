“El amor de mi vía”, un romance que se escucha entre el tráfico de la ciudad

La producción está conformada por ocho capítulos, de 13 minutos aproximadamente. / Cortesía Caracol Tv Foto: Cortesía Caracol TV

Cuando para unos es un día normal, para otros es la oportunidad de vivir una historia de amor inusual. El pódcast “El amor de mi vía” está protagonizado por Jessica, interpretada por la actriz y cantante Mariana Gómez, y su amigo ‘El gordo’, representado por el comediante, presentador y actor Santiago Rodríguez.

Ella es una cantante que no ha logrado triunfar en la música. Canta en los buses en busca de reconocimiento y con la esperanza de que su vida cambie. Él, es su compañero de batalla, toca la guitarra y apoya a Jessica en cada locura que se le ocurre.

A esta comedia romántica se suma “el Padre”, en la voz de Camilo Cifuentes, humorista, conferencista e imitador colombiano, reconocido por su habilidad para imitar a más de 100 personalidades. Junto a él está su acólito, interpretado por Roberto Blanco, “radio-host”, creador de contenido digital y presentador colombiano. El primero es un hombre entregado a su religión, pausado y tranquilo, del que Jessica se enamora inesperadamente. El acólito es la persona que acompaña al religioso en cada acto, y quiere que se enamore de Jessica.

Mariana Gómez, Camilo Cifuentes, Santiago Rodríguez y Roberto Blanco conforman el equipo que hace parte de “El amor de mi vía”. El libretista de esta audionovela es el comediante Iván Marín Gómez, quien se ha dado a conocer por sus papeles en las novelas “Arelys Henao” y “Loquito por ti”. Mariana Gómez, la protagonista, habló para El Espectador sobre su experiencia en este proyecto.

¿Por qué quiso ser parte de “El amor de mi vía”? ¿Qué le llamó la atención del proyecto?

Me llamaron a hacerme la invitación porque Jessica, mi personaje, canta en los buses de la ciudad. Estaban buscando una actriz que también cantara. Me pareció muy interesante este proyecto porque era mi primera vez haciendo algo así, teniendo en cuenta que esto se hacía hace muchos años, en la época de las radionovelas que eran muy famosas y la gente prendía la radio solo para escucharlas. Era el plan del día. Creo que hemos visto series internacionales que se han vuelto famosas en este formato de pódcast, pero no conocía nada hecho en Colombia de ese estilo, por eso acepté.

¿Se puede decir que la música es otro personaje en la historia?

Claro. Tengo que decir que donde haya un proyecto actoral que implique cantar, ahí quiero estar, porque son las dos cosas que más me apasionan en la vida, y para mí es un regalo tener la posibilidad de vivir de lo que amo hacer, y que me sigan llegando estas oportunidades en diferentes formatos. Lo había hecho en teatro, en televisión, y ahora en pódcast. Grabamos cuatro canciones, y así como “El amor de mi vía” está en todas las plataformas, las canciones también lo están. Las hicimos con mucha dedicación, son románticas y reflejan la esencia de la historia.

¿Qué retos trajo para usted trabajar en este formato?

He tenido la oportunidad de hacer otro tipo de pódcasts, los tradicionales, que son con un solo micrófono. El reto en “El amor de mi vía” fue que, más allá de hablar, tocaba actuar, teniendo en cuenta esta tecnología tridimensional en la que el oyente va a escuchar el susurro en la oreja derecha, el grito a la distancia, etc. La historia está ambientada en un bus, así que trajimos uno a los estudios de Caracol para grabar dentro del bus, nos subíamos, nos bajábamos, se escuchan las frenadas, las puertas abriéndose, las personas hablando. Todo esto para que la gente se meta de lleno en la historia.

A veces me cuesta mucho confiar en mí, y migrar a un formato tan diferente, donde el director está mucho más enfocado en el tema del audio, me costaba un poco; me retó, y me quedo con esa enseñanza. Este proyecto me hizo salir de la caja y darme cuenta de que hay muchas formas diferentes de hacer las cosas.

¿Cómo fue la experiencia de grabar “El amor de mi vía”?

Es la primera vez que hago algo así, por eso me emocionó aceptar esta invitación. Me gustan mucho los retos porque uno se lleva algo diferente para la vida y para la profesión. La experiencia fue increíble: somos cuatro personajes, pero había otro protagonista que era el micrófono y teníamos que actuar para el micrófono, porque finalmente es lo que la gente va a escuchar. Teníamos que ser muy conscientes de cómo hablábamos, a qué parte del micrófono hablábamos, si era a la izquierda o a la derecha, en qué volumen, etc., y eso fue muy enriquecedor para mí como actriz, uno nunca está pensando en eso mientras rueda una serie o una película. Siento que después de esto puedo ser mejor en lo que hago. El pódcast lo hicimos en dos días. Son ocho capítulos que duran, máximo, 13 minutos cada uno. Es muy ágil y dinámico, así que lo puedes consumir mientras almuerzas.