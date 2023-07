El colombiano Carlos Huertas ganó el Premio de Periodismo Maria Moors Cabot

Carlos Eduardo Huertas es un experimentado periodista de investigación colombiano. Su red de investigación Connectas es un proyecto que ideó como Nieman Fellow 2012 en la Universidad de Harvard. Foto: Cortesía de Connectas

La Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia anunció como ganadores de los prestigiosos Premios Maria Moors Cabot de 2023 a periodistas expertos en información sobre las Américas. Las medallas de oro, que serán entregadas a fin de año en Nueva York, son para: June Carolyn Erlick, ReVista, de The Harvard Review of Latin America, de Estados Unidos; Joshua Goodman, de la agencia de noticias Associated Press, de Estados Unidos; Carlos Eduardo Huertas, de la red de periodismo investigativo latinoamericano Connectas, de Colombia; y Alejandra Xanic, de Quinto Elemento Lab, de México. (Lea aquí sobre las investigaciones en que El Espectador y Connectas han sido aliados).

Además, el jurado de los Premios Cabot reconoció a las comunidades periodísticas de Nicaragua y México, países donde el periodismo independiente está amenazado. Por su compromiso al reportar la verdad pese a estos ataques, Miguel Mendoza, periodista independiente, de Nicaragua, y Nayeli Roldán, Animal Político, de México, también serán honrados.

La organización recordó que “los Premios Cabot celebran a los periodistas y a los medios de comunicación por su excelencia profesional y por fomentar un mayor entendimiento interamericano al cubrir las noticias del hemisferio occidental. En 1938, Godfrey Lowell Cabot, de Boston, fundó los Premios Maria Moors Cabot para conmemorar a su esposa. En la actualidad, son los premios internacionales más antiguos del periodismo”.

Sobre Carlos Eduardo Huertas, fundador y director de Connectas, medio aliado de El Espectador en investigaciones nacionales e internacionales como los Panama Papers, el jurado destacó: “Periodista destacado, editor y líder en el campo de noticias, Carlos Eduardo Huertas ha contribuido de manera significativa al periodismo de investigación de alta calidad en toda la región. Desde sus primeros días en la revista Semana hasta su rol actual en Connectas, la plataforma que fundó y ahora dirige, ha estado comprometido a encontrar historias de alto impacto que combinan un riguroso análisis de datos con narrativas dinámicas”.

Añadió que durante más de una década, “Huertas ha cultivado un método periodístico con el que ha fortalecido las habilidades de cientos de colegas en la región. Este acercamiento está reflejado claramente en el periodismo excepcional que se encuentra en Connectas. Debido a su capacidad colaborativa, la plataforma ha producido investigaciones periodísticas complejas que involucran a reporteros en la región y en otras partes del mundo. Huertas también ha jugado un papel clave como autor, editor y consejero en investigaciones históricas como los Panama Papers, la influencia de la política petrolera chavista en Latinoamérica, y el impacto ambiental y humano de la construcción de la Carretera Transamazónica”.

Aparte de dirigir la mesa editorial de Connectas, Huertas integra la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, un proyecto en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ). Ha sido miembro del Comité Directivo de la Red Global de Periodistas de Investigación (GIJN) y del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ). En 2006 fue el gestor de Consejo de Redacción, organización colombiana que promueve el periodismo de investigación desde las regiones.

Sus reportajes sobre corrupción, violaciones a los derechos humanos y medio ambiente, le han significado varios reconocimientos nacionales e internacionales. Entre otros, es parte del equipo ganador del premio Rey de España en 2008, y de los equipos ganadores del Ipys – Tilac a la mejor investigación periodística en América Latina en 2007 y 2009, además de tres menciones honoríficas más en este último Premio. Connectas es un proyecto que ideó como Nieman Fellow 2012 en la Universidad de Harvard con el generoso respaldo de la Fundación Knight.

“Saludamos a todos los ganadores de los Premios Cabot 2023 por sus carreras ejemplares cubriendo las Américas”, dijo Jelani Cobb, el decano de la Escuela de Periodismo de Columbia. “Este trabajo es más importante que nunca. De parte de Columbia, felicidades por sus logros en el periodismo, exhibiendo a los poderosos y exponiendo esta importante región a diversos públicos en el mundo”.

El jurado de los Moors Cabot estuvo integrado así: presidente Rosental Alves, Knight Chair en International Journalism, University of Texas, Austin; Hugo Alconada Mon, periodista investigativo, La Nación (Argentina); Juan Enríquez Cabot, chairman y CEO de Biotechonomy, LLC; Carlos Fernando Chamorro, fundador y editor, Confidencial (Nicaragua); José de Córdoba, corresponsal latinoamericano del Wall Street Journal en la Ciudad de México; Angela Kocherga, directora de noticias en KTEP que también reporta desde el campo sobre sucesos fronterizos como migración, el aumento de seguridad, salud binacional y comercio; Marjorie Miller, administradora, Pulitzer Prizes, Columbia University; Elena Cabral, asistente en la Escuela de Periodismo de Columbia; Boris Muñoz, periodista, autor y editor venezolano-estadounidense; Tracy Wilkinson, reportera de relaciones exteriores de Los Angeles Times en Washington; Abi Wright, directora ejecutiva de Professional Prizes en la Escuela de Periodismo de Columbia.