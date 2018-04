El día que Adele se arrepintió de casar a Amy Schumer

BANG Showbiz

Amy Schumer organizó su matrimonio en una semana, justo después de confirmar públicamente su relación sentimental con el chef Chris Fischer. La humorista se apresuró a organizar la boda simplemente para que la cantante Adele pudiera oficiar la ceremonia. (Ver Humorista Amy Schumer comparte las fotos de su matrimonio con Chris Fischer).

La estrella de la música, vecina de una de las mejores amigas de Schumer, Jennifer Lawrence, fue la 'culpable' de que los novios organizaran su gran día a toda prisa con el objetivo de que se adaptara a la apretada agenda de la cantante y esta pudiera oficiar la ceremonia.



"Yo estaba pasando una temporada en Los Ángeles, en una casa cerca de la de Jennifer, que vive justo al lado de Adele y encima son buenas amigas. Yo nunca la había conocido y esa semana pasamos algo de tiempo juntas. Una noche nos emborrachamos y empezamos a hablar de que me quería casar, y Adele me dijo: 'Bueno, yo podría hacerlo', y nos pareció una idea buenísima. Comenzamos a elaborar a toda prisa un plan y decidimos que solo podía ser el siguiente martes al mediodía, porque la mayor del tiempo ella está ocupada cuidando de su hijo", dijo Amy Schumer en la emisora Sirius XM.

Cuál sería la sorpresa de la comediante cuando Adele cambió repentinamente de opinión y decidió que no sería adecuado que ella les ayudara a casarse debido a que ya se había comprometido a oficiar otra boda, la de su amigo Alan Carr.

"Al día siguiente Adele me dijo: 'Oye, en realidad no somos tan amigas'. Ella ya había conseguido la licencia para casar a un buen amigo suyo, así que creo que pensó que a esa persona le molestaría que empezara a oficiar los enlaces de una cualquiera como yo. De pronto, Chris y yo nos vimos ante la pregunta de si deberíamos casarnos o no el martes, como habíamos hablado, y decidimos seguir adelante sin ponernos dramáticos ni pensárnoslo demasiado".

Antes de que nadie se haga a la idea de que Adele se ha convertido en persona ‘non grata’ para ella por dejarla literalmente plantada en el altar, Amy Schumer aclaró que no le guarda ningún rencor, ya que gracias a ella organizó su boda en un tiempo récord y se ahorró por tanto algunos de los quebraderos de cabeza con los que lidian otras novias. Además, la humorista contó con una intervención muy especial de otra gran estrella, su amiga Jennifer Lawrence, que consiguió emocionarla con el discurso que pronunció.

"Siempre estamos haciendo bromas, pero oírla decir: 'Ahora eres una matriarca y sé que será un papel que bordarás y te quiero muchísimo'... me conmovió. También se burló un poco de mí, porque añadió: ‘Y te deseo toda la paciencia posible, porque sé que no la tienes'", comentó la humorista.