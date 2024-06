Él es el hijo poco conocido de Frank Solano, de la RED: “significa todo”

El presentador de "La Red" también tiene una nieta, llamada Antonia. Foto: Caracol Televisión - Caracol Televisión

Frank Solano, conocido por ser una de las caras del programa “La Red” de Caracol Televisión, tiene un hijo llamado Elkin Darío que pocos conocían. Es el único heredero del presentador y, aunque el presentador quien ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, recientemente se ha dado a conocer más sobre su relación con su hijo.

“Cómo será que es el heredero, cómo será que todo está a nombre de él, que es a la única persona que le consulto si le gusta o no le gusta algo en mi vida. Significa todo. Pero la libertad, yo voy a la mía. Un día le dije: ‘¿Tú no vas a comprar un apartamento? Ajuíciate’. Y me dice: ‘Los hijos de los ricos no compramos casa, las heredamos’”, expresó en el programa el presentador.

Según indicó Solano, Elkin es abogado y padre de una niña, lo que convierte al presentador en abuelo. Al parecer, Elkin y su hija tienen una estrecha relación, y al presentador le encanta pasar tiempo con ellos dibujando por las mañanas. “Esta es mi nieta Antonia, quiere ser actriz como Vicky Hernández o abogada como sus papás, pero se levanta a dibujar como el abuelo”.

Si bien Frank Solano ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida familiar, el pasado día del padre, en medio de la emisión de “La Red”, la producción del programa le regaló una fotografía en donde aparece junto con su hijo, la cual lo alegró.