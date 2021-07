“El libro secreto de las niñas”: páginas que responden preguntas

NO ESTOY SEGURA DE QUE MI MAMÁ ME QUIERA

@LolaLol

¡¡¡Descubrí que mi mamá me vigila con cámaras con GPS instaladas en mi teléfono!!! Todo el tiempo conoce mi ubicación. Chicas, pilas, revisen que sus mamás no les estén haciendo lo mismo. Son cámaras con rastreador que te instalan y son tan chiquiticas que no las ves. Sabe a dónde voy, qué hago, incluso tiene información de lo que como en el recreo porque le aparece si compro algo en la tienda. Ufffff. En todo caso, les mando mucho amor y energía color blanco y violeta para sus vidas. Bailar-sonreír-agradecer, incluso en los peores momentos.

AlguienEnLaUniversa00: ¡Qué asco que sea así!

LolaLol: Oye, no sé quién eres, pero no hables así de mi mamá… Solo yo puedo hablar mal de mi mamá.

AlguienEnLaUniversa00: Por eso es que te vigila, no seas bola, nadie debe robar tu libertad. Me lo dijo mi propia mamá.

SilenceA: Chicas, está en las reglas: solo decir cosas amables, no pelear…

LolaLol: A ver… Es que las cosas no son tan así. Mi mamá es la más trabajadora de todas las mamás que conozco en el mundo. Es bióloga marina-angeóloga-astróloga-sanadora de almas. Mi mamá es muy famosa porque encontró la fórmula para salvar a los delfines bebés de la contaminación. Gracias a ella, hace unos años, lograron que los delfines no se extinguieran del planeta. Desde entonces mucha gente empezó a creerle ciegamente. Mi mamá siguió investigando y se conectó con los otros mundos y estudió los astros, que también están en este mundo. Es muy buena. Se la pasa demasiado ocupada todos los días, porque así son todas las famosas. Es muy chévere ser hija de una famosa, porque todos mis robots favoritos de canto me mandan mensajes personalizados que mi mamá consigue en un dos por tres…

LaErrecita: ¡No sabía que tu mamá era famosa! Emmm… Qué pena… ¿Le puedes pedir un autógrafo de Lena?

LolaLol: No sé quién es esa…

LaErrecita: La bot ultralight que toma la forma de distintos tipos de cuerpo de niña para probarle distintos tipos de ropa, para ver cuál te gusta más, y te hace sentir MUY chévere. Dile a tu mamá… ¡¡¡Por FAVAAAR!!!

LolaLol: No sé… Le voy a preguntar si la conoce… El punto es que muchas veces me siento sola.

SilenceA: ¿Por qué sola

LolaLol: Porque no sé si me quiere… Mi abuelo me dice que jamás lo ponga en duda. Me contó que mi mamá me quiso tanto que decidió tenerme de manera artificial.

SilenceA: ¿Cómo así?

LolaLol: Es decir, mi mamá me tuvo por su cuenta, no tuvo relaciones sexuales con alguien para tenerme. Ella solita, con su dinero, en un proceso con científicos. Eso significa que mi mamá planeó todo para ser mi mamá. Entonces me quiere, supongo… Pero ¿por qué hace esto? Siempre se la pasa ocupada, y ahora, de pronto, me vigila y me ahoga.

LaErrecita: Porque no nos entienden, ¡NADIE NOS ENTIENDE!

ChicaNat: Mi mamá también es una mamera. Me trata siempre como a una adulta.

LetrasyPoemas: En mi casa el fastidioso es mi papá, es como si yo, por ser niña, no existiera para él. Mi mamá siempre me entiende, pero le da miedo decirlo.

LaFutbolerita: Mi mamá y yo somos supermejores amigas y nos contamos todo todito.

LolaLol: Ella no entiende que tengo amigas nuevas, ya crecí, ¿ok?, ya no quiero estar encerrada, me gusta salir con ellas, y me regaña por salir tanto. ¿Entonces, me tengo que quedar sola en la casa? Ayer peleamos muy feo, fue muy horrible.

Ms.Kissy: reeeetriste este posssttttt por qué pelearon?

LolaLol: Peleamos porque la enfrenté y le dije: “Mira, mamá, mi celular se volvió loco y me tocó investigar para arreglarlo. Encontré que me vigilas con el GPS. ¡A mí, que siempre saco buenas notas!”. Eso es solo para las malas estudiantes.

SilenceA: ¿Le dijiste así tal cual?

LolaLol: Así le dije, y ella dijo que lo hacía por cuidarme, porque Mercurio estaba retrógrado, mis chacras desnivelados y que no podía faltarle al respeto. Dijo que no debía gritarla. Entiendo que le preocupe Mercurio. Y los chacras, muero de nervios de pensar que los míos están descontrolados. Entiendo que quiera estar pendiente de mí, pero tampoco voy a dejar que me espíe.

Ms.Kissy: entonces qué vas a hacer? no pueden estar bravas para siempre sería muy triste

LolaLol: No sé, recibo ideas. No le voy a gritar más para que ella no tenga nada malo que decir de mí, pero no voy a permitir que me espíe. He dicho. ¿Cómo hacen cuando pelean con sus papás para no morir de desesperación?

LaBonita: A mí me funciona siempre contar primero hasta 100, porque a veces mis mamás se creen con la verdad revelada y me da rabia, ¡y odio hablar con rabia!

ChicaNat: Yo en realidad siempre me quedo callada porque mi mamá solo quiere dar un discurso y que yo la escuche, ¡si me pongo a interrumpirla, dura más tiempo hablando!

Ms.Kissy: yo siempre les escribo una carta para organizar mejor mis ideas que a veces son muchas y se me atropellan todas en la cabeza y termino llorando de no poder entender bien lo que quiero decir entonces me va un poquito mejor escribiéndoles

Osita42: Yo también le escribo cartas a mi papá, porque él casi nunca se pone bravo, pero, cuando se pone, es MUY bravo y deja de hablarme. Entonces le escribo.

LaFutbolerita: Nosotros casi no peleamos porque hablamos todo, pero cuando toca pelear por algo, pues yo les pido siempre que me expliquen primero bien qué es lo que esperan de mí. Luego, ellos me preguntan a mí qué es lo que estoy sintiendo, y después a mi hermano, porque así la pelea no sea con él, siempre se mete.

LaFulana: si peleas con tu mamá. Comenta si peleas con tu papá.

LateChocolate: Yo siempre rezo primero, porque hablar con Diosito me calma la rabia.

La_Confundida: Yo ya entendí que me toca empezar pidiendo disculpas, haya hecho algo malo o no.

Cuando llego hablándoles feo siempre termino perdiendo…

LRNZ2041: A mí me funciona buscar a mi abuela. Ella me entiende y traduce lo que tengo en mi cabeza y me ayuda a explicarle eso a mi mamá.

LilaLady: Jummm… Por lo que leo, creo que la clave está en saberse comunicar. Sobre eso tengo MUUUUUCHA información que les puede servir

TIPS PARA NO DESESPERAR CUANDO DISCUTIMOS CON MAMÁS, PAPÁS, TÍXS, ABUELXS, PERSONAS QUE NOS CUIDAN

Porque a todas nos pasa. Nadie tiene una vida perfecta.

Escucha sus puntos de vista. Cuando una está brava, lo pri-mero que hace es dejar de escuchar. Pero eso es fatal. Si queremos que las cosas mejoren, o si estamos intentando negociar algo a nuestro favor, toca escuchar. Solo así sabremos cómo responder.

Evita despreciar sus ideas. Por más absurdas que suenen las cosas que nos dicen cada tanto, no desprecies de entrada sus opiniones. Si las desprecias, se acaba la charla. Quedas tuqui tuqui lulú. En cambio, al tener en cuenta sus puntos de vista, lxs motivas a que hagan lo mismo contigo.

No olvides que no es fácil ser tu mamá. Ser mamá, papá, o ser la persona que cuida a otra es superdifícil. Es una responsabilidad gigante. Ellxs no se las saben todas, aunque quisieran. Están intentando dar lo que creen que es mejor. Si lxs tratas como estúpidxs, seguramente van a sentir dolor. Está confirmado que cuando las personas sienten dolor, son crueles. No es chévere recibir crueldad, shhhazers.

Suave con las personas, firme con las ideas. Defender ideas con fuerza y con argumentos es de valientes. Nunca temas hacerlo. Pero una cosa es atacar una idea con la que estás en desacuerdo y otra cosa es atacar a la persona que defiende esa idea. Esta es una de las razones por las que lxs presidentxs decidieron acabar con las redes sociales. Lxs nave-gantis ya no discutían sus ideas, sino que se atacaban de manera personal. Se decían cosas muy feas sobre su aspecto físico, sus orígenes, o su manera de ser. Eso estaba destruyendo el mundo, pues así no se puede hablar. La clave para que el mundo sobreviva es que conversemos escuchando y reconociendo a lxs demás.

Recuerda lo bonito. Cuando estamos muy bravas con alguien, se nos pueden olvidar las cosas lindas que tiene esa persona o todo lo bueno que le ha aportado a nuestra vida. Antes de ir a conversar, intenta recordar lo que te gusta de ella. Eso te hará más humana. Ser humana, ya quisiera yo, es lo más genial del mundo.

¿QUÉ ES LO MÁS LINDO QUE TIENEN

TU MAMÁ, PAPÁ, TÍXS, ABUELXS O PERSONAS QUE TE CUIDAN?

Escribe aquí lo que más te gusta.