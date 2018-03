El magnicidio que marcó el siglo XX en Colombia revive en el teatro

agencia Efe

El magnicidio, que dividió en dos la historia política del país aquel 9 de abril de 1948, desató una ola de violencia partidista conocida como "El Bogotazo", de la que todavía hay vestigios.



El autor material del crimen fue Juan Roa Sierra, un personaje del que no se sabe mucho salvo que, por motivos que se llevó a la tumba, decidió dos días antes conseguir el revólver con el que le propinó tres tiros a Gaitán, quien se perfilaba como el favorito para ganar las elecciones presidenciales de aquel año, en las que finalmente fue elegido el conservador Laureano Gómez.



Saqueos, incendios y un enconado enfrentamiento entre liberales y conservadores que dejó unos 3.000 muertos en toda la nación hacen parte del que se constituye en uno de los sucesos más tristes del país y que el escritor Miguel Torres narra en su libro "El crimen del siglo" (Alfaguara), que ahora llevará a las tablas como parte de la temporada de 2018 del Teatro Colón de Bogotá.



"Jorge Eliécer Gaitán fue, en mi concepto, el político más admirado e importante de Colombia, al que quizás por eso mismo lo mataron", dijo Torres a Efe.



En cambio, el asesino, Juan Roa Sierra, linchado poco después del crimen por una multitud enardecida, era hasta ese nefasto día un hombre anónimo.



Desde ese instante, aseguró Torres, "Juan se convirtió en el hombre más odiado de Colombia porque cada vez que alguien lo menciona lo hace de la peor manera posible y a mi eso siempre me generó dudas".



Por esa razón, el autor decidió abrir la puerta de la vida de Roa Sierra y arrojar un poco de luz sobre las sombras en las que quedó confinado el asesino.



La información que el escritor encontró cabía en una sola hoja, por lo que se topó con un muro ya que "no sabía cómo escribir la historia del autor material del hecho", así que decidió novelarla.



Ahora traslada las 389 páginas de "El crimen del siglo" a los 120 metros cuadrados de la sala del Teatro Colón, en donde desde el próximo 17 de abril se presentará la obra homónima.



En 25 escenarios los espectadores verán el laberinto que, a juicio de Miguel Torres, fue la existencia del magnicida.



Para interpretarlo el elegido fue el actor colombiano Julián Román, quien aceptó el reto de introducirse en la carne y la sangre de Roa, de la misma forma que hace ya más de treinta años, por coincidencias de la vida, su padre, Edgardo Román, interpretó en una serie de televisión al personaje de Gaitán.



Su creación, indicó el director, "tiene una importancia histórica natural, real, para este país tan convulsionado" que este domingo realizará elecciones legislativas y el próximo 27 de mayo las presidenciales, en medio de un tenso ambiente por cuenta de la polarización en la que incluso han sido agredidos varios candidatos.



Las similitudes entre la Colombia de 1948 y la de 2018 son alarmantes porque, según Torres, "la pugna política sigue igual de grande y el odio entre las clases sociales persiste".



De hecho, agregó, "la misma oligarquía que manejaba el poder entonces, es la que incita ahora a unos y a otros a hacer la guerra mientras permanece incólume y sin soltar el poder".



Aunque desde la época de "La Violencia", como se conoce en Colombia a la convulsión social que siguió a la muerte de Gaitán, han surgido nuevas fuerzas como las guerrillas, el paramilitarismo o el narcotráfico, lo cierto es que la lucha por los votos permanece intacta.



"El primero en caer fue Gaitán, pero vinieron otros políticos honestos y con una visión de futuro que quisieron darle bienestar al país y también fueron asesinados a lo largo de estos 70 años", recordó.



Sin embargo, aunque los tiempos se parecen, la principal diferencia radica en que actualmente el país tiene un acuerdo con uno de los actores armados ilegales para alcanzar la reconciliación.



Ese pacto, que en 2016 firmaron el Gobierno y la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC, está "peligrosamente a punto de desaparecer porque un puñado de gente siniestra quiere volver a la confrontación y obtener las ganancias que no les produce la paz", sentenció el dramaturgo.



Por ello, con la obra de teatro "El crimen del siglo", Torres busca "refrescar" la memoria a los colombianos, "rendirle un homenaje a Jorge Eliécer Gaitán" y dejar de manifiesto que, "aunque hoy es un hombre olvidado", la lucha del caudillo y los desafíos que planteó su muerte están más vivos que nunca.