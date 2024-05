El mensaje que dejó María Fernanda Lizcano, periodista de Los Informantes, antes de morir

María Fernanda Lizcano era periodista productora de “Los Informantes” desde 2017. Foto: Instagram: mafe_lizcanor

La muerte de la periodista de Los Informantes, María Fernanda Lizcano, se conoció este miércoles 8 de mayo y generó diversas reacciones entre los seguidores del programa, colegas y sus compañeros de trabajo. La razón de su deceso no estaba clara, sin embargo, se conocieron algunos mensajes recientes publicados por la misma comunicadora en los que indica la enfermedad que padecía.

La publicación fue hecha a través de X (antes Twitter), el pasado 18 de abril de este año, en donde Lizcano se refería a su enfermedad que le habían detectado hacía un año. La mujer dio a entender en su relato que fue diagnosticada con cáncer y que hizo “metástasis en los huesos” y luego “en el cerebro”. “Sentía que mi cuerpo se quebraba. ¿La razón? Metástasis en huesos”, dice al inicio de la historia.

Más delante escribió sobre otro momento difícil de su enfermedad en donde incluyó a su familia. “Me operaron, creció el cáncer de mi papá, empecé otro tratamiento, se desbarató mi familia y me encontraron otra metástasis, (cerebro). Pero empecé a transformar el dolor y entender las polaridades de la vida. Soy afortunada”, indicó en un hilo de X.

Finalmente, la mujer cierra el relato diciendo que se sentía victoriosa, aunque todavía no se había curado por completo de su enfermedad. “Esperaba curar el cáncer para contar mi historia, para abrirme, para decir que lo logré, pero ahora entiendo que no se trata de vencedores y perdedores. Escribir me ha permitido ver que ya he ganado, así aún no haya ‘vencido al cáncer’. Mi cuerpo tiene una capacidad inagotable de amar la vida y por eso la vivo con tanta intensidad. Escribo porque sigo cumpliendo mis sueños”, finalizó.

Algunos colegas reaccionaron al deceso de la periodista como Federico Benítez y María Elvira Arango, directora del programa periodístico Los Informantes. “Mafe Lizcano alegró nuestras vidas con su sonrisa, su inteligencia, su amor por los perros y su pilera. ¡Vuela alto querida Mafe! En Los Informantes honraremos tu vida y cuando veamos hacia el cielo veremos una nueva estrella brillar”, escribió Arango en su cuenta de Instagram.

El medio latino especializado en medio ambiente, Mongabay Latam, también refirió en sus redes sociales unas palabras sobre la comunicadora: “Hoy lamentamos el fallecimiento de una queridísima colaboradora, la periodista María Fernanda Lizcano. Durante años tuvimos el privilegio de contar con el talento de Mafe para contar historias clave de Colombia”.