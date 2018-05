La cantante también se refirió al suicido de la niña de 12 años en Montería

El mensaje que envió Martina La Peligrosa en contra del bullying

Varios de sus seguidores la tildaron de fea al mostrar su nuevo "look" en Instagram.

La cantante colombiana Martina La Peligrosa se convirtió en un ícono de moda y belleza del país. Sin embargo, su popularidad en las redes sociales ha generado que constantemente esté expuesta a comentarios de personas que cuestionan su apariencia.

Su cuenta de Instagram la dedicó este miércoles para oponerse al bullying, colocándose ella de ejemplo, pues luego de que se mostrara con unas trenzas -un cambio radical de look- varios de sus seguidores la señalaron de fea. En medio de lágrimas, exhortó a sus críticos a que reconozcan sus errores.

Sin embargo, más allá de su nuevo look, lo que inspiró a la cantante colombiana a hablar sobre el matoneo fue la muerte de una niña de 12 años en Montería, Córdoba, quien se habría suicidado tras sufrir de bullying por su peso. La menor murió luego de caer desde un séptimo piso.

Las autoridades de Montería aún están a la espera de los resultados de la necropsia que adelanta Medicina Legal para establecer las causas de la muerte de la menor. Sin embargo, la teoría más fuerte apunta a un suicidio por acoso escolar.

“Realmente no me importa si te gustan o no mis trenzas. Quiero que te importe saber que el bullying mata”, expresó la cantante.