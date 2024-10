“El Mindo” reveló video de cómo robaron su camioneta en Cali: “Apareció”

"El Mindo" es conocido por ser creador de contenido en redes sociales. Foto: Cortesía Redes Sociales

Armando Ortiz Vera, conocido en redes sociales como “El Mindo”, reveló los videos y fotografías que recolectó del momento en el que hurtaron su camioneta. Según el creador de contenido, el hecho ocurrió en el sur de Cali en la noche del domingo 13 de octubre. “Por el sector de Pance, por lo que observan están utilizando la modalidad de clonar los controles de apertura del vehículo y fui víctima de este. El vehículo es una camioneta Toyota TXL color blanco de placas ZZM003, ya se puso el denuncio y estamos a la espera de la gestión de las autoridades competentes”, explicó Ortiz en la publicación.

En uno de los videos se ve cómo una persona rodea la camioneta y regresa por donde venía. “Ayúdenme a compartir este post, aún no sé si recupere mi vehículo, pero esto es un llamado para que tengan el doble de cuidado, vean esta modalidad y la manera tan fácil que pueden robar sus pertenencias”, agregó el creador. En la noche del lunes, Ortiz compartió una historia en Instagram en la cual contó que la camioneta había aparecido.

“Yo estaba departiendo con unos amigos en el sur de Cali. Terminamos de almorzar y andábamos en dos carros. Dijimos, ‘ve, vámonos en uno’. Nos fuimos en el mío. El otro lo habíamos dejado parqueado adentro de un mall. El mío lo dejamos afuera de un mall ahí en Pance. Estuvimos ahí un rato”, comenzó contando el creador de contenido.

“Yo soy una persona que no sale, pero estoy en Cali hace cuatro meses porque estaba montando un festival. Ese día yo me tomé tres margaritas, pero yo estaba bien. Pagamos y cuando yo volteo, no veo la trompa del carro. Yo ‘ve, qué raro. De pronto tengo que acercarme más’. Me acerco y empiezo a ver un símbolo ahí donde estaba mi carro. Es imposible que yo con tres margaritas esté viendo alucinaciones. Cuando mi novia me dice, ‘ve, no está el carro. Será que parqueamos en otros.