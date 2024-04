El “regaño” de Andrea Serna a Beba tras criticar a la producción del Desafío

Valerie de la Cruz Millán, conocida como Beba, del equipo Alpha, fue expulsada de la edición número 20 del Desafío. Foto: Canal Caracol

El capítulo 20 del Desafío XX ha sido tendencia en las últimas horas en redes sociales. La principal razón es porque una de las participantes, Valerie de la Cruz Millán, conocida como Beba, del equipo Alpha, fue expulsada después de incumplir varias de las reglas del programa.

Beba, junto a sus compañeros del equipo Alpha, terminaron en playa baja después de una decisión grupal. Alpha había perdido la prueba que les otorgaba los alimentos y el de sentencia y servicios. Por tal razón, prefirieron no pagar el arriendo de la casa que estaban habitando y empezaron su nuevo ciclo en playa baja.

Además, otro de los equipos les puso como castigo usar guantes de boxeo durante 24 horas y que cuatro personas de Alpha portaran un chaleco. Después de una discusión con sus compañeros, Beba se quitó los guantes, tomó sus maletas y se fue de playa baja para la casa Alpha. “Me mamé de todos. Suerte es que les digo”, aseguró la participante.

Antes de las pruebas de ese día, Andrea Serna, presentadora del programa, aseguró que si uno de los jugadores rompía las reglas, todo el equipo iba a recibir un castigo. Además, le dijo a Beba que estaba expulsada del Desafío XX por romper varias de las reglas puestas por la producción.

Cuando Serna estaba explicando por qué se había tomado esta decisión, Beba no la dejaba hablar y, en más de una oportunidad, la terminaba interrumpiendo. “Yo ni siquiera quiero estar acá”, dijo la exparticipante, mientras Serna le pedía que esperara su turno para hablar y contar las razones puntuales.

Luego, Beba tomó la palabra y explicó que su equipo no había tenido empatía cuando ella, en más de una oportunidad, les había contado que tenía tendinitis. “Tuve dos crisis y dos episodios. Todos los días me dan medicina, me han tenido que inyectar dos veces”, apuntó Beba.

Ante esta situación, Serna, molesta, le respondió que el equipo del Desafío lleva 20 años “sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos cuatro equipos. Súmenle 20 años, cuántos desafiantes y participantes y han sido tratados por las manos del equipo médico”.

Entonces, añadió Serna, que cuando este equipo dice que un participante está apto para competir, es “porque lo está. Ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decir continúa y no lo puede hacer”. Luego, Beba comenzó a discutir con Serna al punto de que varios de sus compañeros le pidieron que “no hablara más”. Al final, Beba se retiró de la competencia y no se despidió de nadie.

